Linz (www.aktiencheck.de) - Die mit Spannung erwartete gestrige Rede von Präsident Trump strotzte mit Ankündigungen der Superlative: Eine Billion USD soll in die marode Infrastruktur investiert werden, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Damit sollten "Millionen neue Jobs" entstehen. Des Weiteren würden Trumps Wirtschaftsexperten an einer "historischen" Steuerreform arbeiten. Außerdem sollten die Verteidigungsausgaben massiv aufgestockt werden. Mit Details, wie diese ambitionierten Pläne konkret umgesetzt werden sollten, habe sich Trump wie gewohnt zurückgehalten. (01.03.2017/ac/a/m)





