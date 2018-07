Berlin (www.aktiencheck.de) - Die internationalen Märkte verändern sich gerade rapide, so die Experten von LYNX Broker."Trump hat mit seiner Politik in der vergangenen Woche einige Erfolge feiern können. Trotzdem verhandeln auch die anderen Länder untereinander weiter und schließen Handelsverträge - ganz ohne Beteiligung der USA. Das ist für die größte Volkswirtschaft der Welt eine ganz neue Situation, denn bislang saßen sie eigentlich fast immer mit am Tisch. Nun muss Trump aufpassen, dass durch diese Neuorientierung die USA nicht isoliert werden", erkläre Sascha Sadowski, Marktexperte vom Online-Broker LYNX.Und eine weitere Sache sollte man laut Sadowski nicht aus den Augen verlieren: "China ist der größte Gläubiger der USA. China und Hongkong hielten einer Statistik des US-Finanzministeriums zufolge im Mai zusammen Treasuries im Wert von etwa 1.370 Milliarden US-Dollar. Das entspricht rund 8 Prozent der gesamten US-Staatsschulden. Sollte China diese Staatsanleihen abstoßen, um der US-Wirtschaft zu schaden, würde das zu erheblichen Turbulenzen auf den Finanzmärkten führen. Der Dollar würde einbrechen, ebenso der Wert der US-Staatsanleihen. Das ist auf der einen Seite eine scharfe Waffe, die vielleicht eine gewisse Einflussnahme ermöglicht. Auf der anderen Seite birgt dieser Schritt aber auch erhebliche Risiken für China selbst." (31.07.2018/ac/a/m)