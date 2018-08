Könnten Trumps Äußerungen die weltweiten Aktienmärkte langfristig beeinflussen? Derzeit würden die Frühindikatoren besonders in den USA weiter auf ein robustes Wachstum hindeuten.



Letztlich würden die wirtschaftlichen Fundamentaldaten entscheidend sein, und nicht Äußerungen über Twitter.



Falls die Wirtschaft weiter wachse, dürfte dies nach Auffassung der Experten für riskante Anlageklassen wie Aktien positiv sein. Es stelle sich die Frage, wie lange die Rally auf dem bereits länger andauernden Bullenmarkt bei Aktien noch weitergehen könne.



Es seien bereits erste Anzeichen und Pläne für verringerte Investitionsausgaben (CapEx) zu erkennen. Dies sei ein deutlicher Unterschied zum Jahresanfang, als die Indikatoren eine optimistischere Haltung der Unternehmen gezeigt hätten.



Das Verbrauchervertrauen sei ein weiterer wichtiger Wert, der trotz des jüngsten Ausrutschers, weiterhin hoch sei. Der US-Arbeitsmarkt brumme nach wie vor, und die allgemeine Stimmung der Verbraucher scheine entsprechend positiv zu sein.



Aber wie könne ein starker US-Arbeitsmarkt das aufkommende Problem der Verlangsamung des Welthandels wegstecken? Die Stimmung könne sich schnell drehen, und dies könnte im Laufe der Zeit auch die Fundamentaldaten beeinflussen.



Die Aktienmärkte, die die Experten für den Frühindikator par excellence halten würden, könnten das relativ schwächere Wachstum relativ schnell einpreisen, vor allem, wenn sich die Daten im Welthandel verschlechtern würden. Erste Berichte würden bei Ein- und Ausfuhren bereits eine Verlangsamung zeigen. Der internationale Handel sei für Europa und die Schwellenländer besonders wichtig, nicht nur für das allgemeine Wirtschaftswachstum, sondern auch für die Unternehmensgewinne.



Nach Auffassung der Experten dürfte Trump politische Vorteile gegen die wirtschaftlichen Nachteile abwägen. Auf den ersten Blick seien die möglichen Kosten eines Handelskrieges mit China deutlich höher als mit Europa, da die Integration der Lieferketten zwischen den USA und China sehr weit reiche.



Beim Handel mit Europa gehe es in höherem Maße um Endprodukte, und insbesondere um Automobile. Die Leistungsbilanz zwischen den USA und der EU sei jedoch ausgeglichen. Während die Handelsbilanz bei Waren negativ sei, da die EU einen Überschuss von 153 Milliarden US-Dollar gegenüber den USA erzielt habe, hätten die USA bei den Dienstleistungen einen Überschuss von 51 Milliarden US-Dollar gehabt.



Überdies hätten die USA beim sog. Primäreinkommen, das hauptsächlich aus den Unternehmensgewinnen der Tochtergesellschaften von US-Unternehmen in der EU bestehe, einen Überschuss von 106 Milliarden US-Dollar erzielt. Dies könnte den vergleichsweise versöhnlichen Ton erklären, den Trump nach dem Treffen mit Jean-Claude Juncker, dem Präsidenten der Europäischen Kommission, am 25. Juli angeschlagen habe.



Dagegen sei das US-Leistungsbilanzdefizit gegenüber China mit einem Gesamtbetrag von 358 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 in der Tat unausgewogen. Bedingt sei dies dadurch, dass China Investitionen durch ausländische Unternehmen schon vor langem beschränkt habe. Nach Erwartung der Experten werde sich die Rhetorik gegenüber China nach den US-Wahlen im November daher etwas abschwächen - insbesondere, wenn die Republikaner gut abschneiden würden.



Der Druck auf die europäischen Verbündeten sei nach dem Treffen von Trump und Juncker scheinbar bereits schwächer geworden. Es könnte zu Verhandlungen mit der EU über niedrigere Zölle kommen. Auf diese Weise könnte Trump seiner Wählerschaft zeigen, dass er etwas erreiche.



Dies alles sei jedoch Spekulation. Daher sollten sich die Anleger nicht zu sehr von dem politischen Getöse beeindrucken lassen. Viel wichtiger seien nach Dafürhalten der Experten Signale, die in der Wirtschaft für Unsicherheit sorgen könnten.



Derzeit würden die Stimmungsindikatoren aus den USA und Europa scheinbar keine düsteren Warnsignale aussenden. Die Experten würden für den Rest dieses und den Beginn des nächsten Jahres mit einem soliden Wachstum rechnen. Aber es erscheint uns heute mehr denn je seit dem Ende der Finanzkrise 2007/2008 geboten, etwas vorsichtiger zu sein und keine übermäßigen Portfoliorisiken einzugehen, so die Experten von Franklin Templeton. (Ausgabe vom 08.08.2018) (10.08.2018/ac/a/m)





