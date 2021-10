Im zweiten Quartal sei das Unternehmen auf 278 Millionen monatlich aktive Nutzer gekommen. Ein Großteil davon komme aus Indien, wo Menschen besonders häufig mit Spam-Anrufen behelligt würden. Das Land sei der wichtigste Markt der Schweden und für 69 Prozent der Umsätze verantwortlich.



Die Abhängigkeit könnte für das Unternehmen zum Problem werden, denn die indische Regierung habe ein neues Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten indischer Bürger eingebracht. Sollte das Parlament dem Entwurf in seiner jetzigen Form zustimmen, wäre Truecallers Geschäft bedroht, wie das Unternehmen im Wertpapierprospekt einräume.



Die Anleger hätten sich davon beim IPO am Freitag nicht verunsichern lassen. Die Aktie sei zu Handelsbeginn bis auf 60,43 SEK und damit 16 Prozent über den Ausgabepreis gesprungen. Im Laufe des Vormittags sei der Kurs allerdings wieder bis auf 53,40 SEK zurückgekommen.



Aufgrund der erheblichen Unsicherheit in Indien und der herausragenden Bedeutung des Marktes für das Geschäft von Truecaller bleibt "Der Aktionär" bei diesem Börsendebüt an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 08.10.2021)



Truecaller ist ein schwedisches Unternehmen mit über 85 Millionen Nutzern. Es arbeitet mit einer Datenbank mit Millionen von zuvor identifizierten Nummern. Die Web-App verwendet ihre umfangreiche Nummerndatenbank, um Anrufer zu identifizieren. Das Programm sucht auch im Internet nach anderen Informationen zum Anrufer. (08.10.2021/ac/a/n)







