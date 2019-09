Zeitversatz beim Index für das produzierende Gewerbe



Bestätigt werde dies auch durch den verlängerten Zeitversatz zwischen einem zyklischen Hoch des ISM-Index für das produzierende Gewerbe in den USA und den anschließenden Rezessionen. Dieser Zeitversatz habe sich deutlich über seinen Durchschnittswert von 36 Monaten hinaus verlängert. In den vorangegangenen drei Konjunkturzyklen habe er 80, 78 und 44 Monate betragen.



Die Verlängerung des Zeitraums zwischen einer Inversion der Renditekurve beziehungsweise Höchstständen von Indikatoren für das Produzentenvertrauen, sowie Rezessionen in den letzten Jahrzehnten spreche dafür, dass die derzeitige - bereits verlängerte - Wachstumsphase noch eine Weile anhalte.



Die wahrscheinlichste Erklärung für einen verlängerten Zeitversatz in den letzten Jahrzehnten sei die nachlassende Bedeutung der Industrieproduktion für den globalen Konjunkturzyklus. Dem stehe eine zunehmende Bedeutung des Dienstleistungssektors gegenüber, der mittlerweile 45 Prozent der Wirtschaftsleistung in den USA ausmache.



Während die Industrieproduktion bereits schrumpfe, sei der Servicesektor robust geblieben. So deute der ISM-Index für das nicht-produzierende Gewerbe weiterhin auf eine Fortdauer der Expansion im US-Dienstleistungssektor hin. Es falle schwer, mit einer Rezession in den USA zu rechnen, ohne dass es im Dienstleistungssektor zugehörige Anzeichen dafür gebe.



Reale Leitzinsen würden unterstützend wirken



Ein weiterer Faktor sei, dass die derzeitigen realen Leitzinsen stark von denjenigen abweichen würden, die in früheren Straffungszyklen der US-Notenbank zu beobachten gewesen seien. Die realen Leitzinsen lägen in den USA unterhalb von einem Prozent beziehungsweise im Euroraum in negativem Territorium (-1 Prozent). In der Vergangenheit dagegen hätten die realen US-Zinsen am Ende des Straffungszyklus der Notenbank deutlich mehr als zwei Prozent betragen.



Sofern man nicht der Ansicht sei, dass der neutrale Realzins (das heiße das Zinsniveau, das das Wirtschaftswachstum weder verlangsame noch beschleunige) sogar noch unterhalb der derzeitigen realen Leitzinsen in den entwickelten Volkswirtschaften liege, sollte der Nettoeffekt der derzeit niedrigen realen Leitzinsen in einer Verlängerung der wirtschaftlichen Wachstumsphase bestehen, nicht in einer Verkürzung.



In den USA sei es noch nie zu einer Rezession gekommen, ohne dass die realen Zinsen um mehr als zwei Prozentpunkte über ihren langfristigen Trendwert hinaus angestiegen seien. Aktuell betrage der Wert 0,96 Prozent. Kurz gesagt: Es sei unwahrscheinlich, dass der Realzins, der sich aus der Straffung durch die US-Notenbank seit Dezember 2015 ergeben habe, bereits dämpfend genug wirke, um die US-Wirtschaft zum Stillstand zu bringen.



Die Rolle der Anlageinvestitionen



Unterdessen habe sich gezeigt, dass die Anlageinvestitionen eine treibende Kraft hinter den Konjunkturzyklen seien. Betrachte man das Gesamtbild, so sei der Impuls der privaten Anlageinvestitionen in den USA nach wie vor positiv. Dagegen sei im Vorfeld einer Rezession typischerweise ein negativer Impuls zu beobachten.



Wenn sich die derzeitige Abschwächung tatsächlich als vorübergehende Phase innerhalb des Zyklus erweise, wie Robeco annehme, seien die Risiken für Aktien entsprechend niedriger. Dennoch bleibe Robeco vorsichtig, da die derzeitige zyklische Abschwächung nach wie vor eine gewisse Dynamik aufweise. Daher bleibe Robeco vorerst untergewichtet in Aktien und warte Chancen zum erneuten Aufbau einer übergewichteten Position am globalen Aktienmarkt im verbleibenden Teil des Jahres ab.

