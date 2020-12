Hamburg (www.aktiencheck.de) - Während China das Coronavirusim Griff zu haben scheint, sind die Neuinfektionszahlen sowohl in der EU als auch in den USA auf hohen Niveaus, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.In der EU hätten die meisten Staaten weitgehende Shutdown-Maßnahmen ergriffen, die insbesondere die Aktivität in Teilen des Dienstleistungsbereichs beeinträchtigen würden. In den USA habe man sich mit Shutdown-Maßnahmen bislang zurückgehalten. Allerdings deute vieles darauf hin, dass es bald erneut zu einem Anstieg der Infektionszahlen komme. So sei die Reiseaktivität während der Thanksgiving-Woche Ende November relativ hoch gewesen. Die US-Gesundheitsbehörde habe davor gewarnt, dass es in den nächsten Monaten zu starken Überlastungen von Krankenhäusern kommen könne, wovon teilweise jetzt bereits berichtet werde. Es sei daher davon auszugehen, dass es auch in den USA in den kommenden Wochen wieder zu umfassenden Shutdown-Maßnahmen kommen könne. Dies werde sich im konjunkturellen Verlauf widerspiegeln.Im der ersten Jahreshälfte 2021 werde das Coronavirus insbesondere in der EU und den USA weiterhin das öffentliche Leben prägen und die Wirtschaft belasten. Die Zulassung der ersten Impfstoffe werde Ende 2020 bzw. Anfang 2021 erfolgen. Die Verteilung der Impfstoffe sei eine logistische Herkulesaufgabe. Man könne wohl nicht davon ausgehen, dass bereits im kommenden Jahr ausreichend Menschen geimpft würden, um Herdenimmunität zu erreichen. Wenn man innerhalb eines Jahres 60% der deutschen Bevölkerung impfen wollte, müssten an jedem Arbeitstag knapp 200.000 Menschen geimpft werden. Das dürfte sich nicht realisieren lassen, zumal beim BioNtech/Pfizer-Impfstoff noch die Herausforderung dazu komme, dass der Impfstoff bei -70 Grad Celsius gelagert werden müsse. Dennoch würden die Analysten der Hamburg Commercial Bank davon ausgehen, dass die Impfungen zu niedrigeren Neuinfektionsraten beitragen würden, was im Laufe des Jahres eine zunehmende Lockerung der Shutdown-Maßnahmen erlauben sollte. (Finanzmarkttrends Dezember 2020) (14.12.2020/ac/a/m)