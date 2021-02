NASDAQ-Aktienkurs TripAdvisor-Aktie:

Kurzprofil TripAdvisor Inc.:



TripAdvisor gehört zu den führenden Online-Reiseplanern. Das US-Unternehmen betreibt die Internetseite tripadvisor.com und bietet Recherchemöglichkeiten mit Rezensionen und Meinungen der Nutzer und Kunden, die bestimmte Ausflugsziele und Unterkünfte betreffen. TripAdvisor generiert sein Einkommen durch klick- und anzeigenbasierte Werbung, Abonnement-Modelle für die Präsentation von Angeboten auf den Unternehmenswebseiten und Buchungsgebühren. (23.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TripAdvisor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Online-Reiseplaners TripAdvisor Inc. (ISIN: US8969452015, WKN: A1JRLK, Ticker-Symbol: T6A, NASDAQ-Symbol: TRIP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Alle Unternehmen, die etwas mit Online-Reisen zu tun hätten, seien die großen Verlierer der Pandemie gewesen, weil der Tourismus zusammengebrochen sei. Irgendwann hätten sich diese Unternehmen erholt, denn es habe ein Szenario gegeben, dass alle bald geimpft würden und alle auch bald auf Reisen seien. Bei TripAdvisor sei hinzugekommen, dass sich die Analysten sehr positiv zum Unternehmen geäußert hätten: Das Abo-Modell, dass man mit TripAdvisor+ gerade mache, sei ihrer Meinung nach sehr vielversprechend. Die scharfe Bewegung der TripAdvisor-Aktie sei also mit den positiven Analysten-Kommentaren verbunden. Es könne jetzt zu einer Korrektur kommen. Das wäre kein großer Beinbruch und würde eine Einstiegsgelegenheit bei der TripAdvisor-Aktie bieten, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.02.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze TripAdvisor-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TripAdvisor-Aktie:34,80 EUR -5,49% (23.02.2021, 15:59)