NASDAQ-Aktienkurs TripAdvisor-Aktie:

34,70 USD -2,96% (12.01.2021, 18:21)



ISIN TripAdvisor-Aktie:

US8969452015



WKN TripAdvisor-Aktie:

A1JRLK



Ticker-Symbol TripAdvisor-Aktie:

T6A



NASDAQ-Symbol TripAdvisor-Aktie:

TRIP



Kurzprofil TripAdvisor Inc.:



TripAdvisor (ISIN: US8969452015, WKN: A1JRLK, Ticker-Symbol: T6A, NASDAQ-Symbol: TRIP) gehört zu den führenden Online-Reiseplanern. Das US-Unternehmen betreibt die Internetseite tripadvisor.com und bietet Recherchemöglichkeiten mit Rezensionen und Meinungen der Nutzer und Kunden, die bestimmte Ausflugsziele und Unterkünfte betreffen. TripAdvisor generiert sein Einkommen durch klick- und anzeigenbasierte Werbung, Abonnement-Modelle für die Präsentation von Angeboten auf den Unternehmenswebseiten und Buchungsgebühren. (12.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TripAdvisor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Online-Reiseplaners TripAdvisor Inc. (ISIN: US8969452015, WKN: A1JRLK, Ticker-Symbol: T6A, NASDAQ-Symbol: TRIP) unter die Lupe.

Der Einbruch in der Touristikbranche sei zweifellos sehr deutlich und es werde sicherlich dauern, bis sie sich von der Corona-Krise wieder erholen werde. Sollte es aber zu der langersehnten Erholung endlich kommen, dann dürfte TripAdvisor zu den Profiteuren dieser Entwicklung gehören. Die TripAdvisor-Aktie habe zuletzt ein tolles, neues Kaufsignal generiert. Noch nicht investierte Anleger könnten weiter einsteigen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.01.2021)