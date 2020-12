Bonn (www.aktiencheck.de) - Trotz der starken Entwicklung europäischer Aktien im November halte ich die Hausse noch nicht für beendet, so die Analysten von Postbank Research.



Auch im kommenden Jahr sähen die Analysten europäische Aktien im globalen Vergleich vorn. Denn trotz der jüngsten Kursentwicklung hätten europäische Aktienfonds in den vergangenen vier Wochen keinerlei Zuflüsse verzeichnet. Auch große Trendfolge-Fonds - "commodity trading advisor; CTA" - hätten sich bei europäischen Aktien bisher zurückgehalten. Während sie ihre Allokationen in Schwellenländern und den USA seit dem Börsentief im Frühjahr sukzessive aufgestockt hätten, werde Europa in den Portfolios weiterhin untergewichtet. Mit sinkender Volatilität, dadurch steigenden Risikobudgets und einer weiteren Outperformance Europas dürften die Fondsmanager ihre Positionen jedoch erhöhen. Diese Zuflüsse sollten die Kurse im kommenden Jahr stützen. (11.12.2020/ac/a/m)



