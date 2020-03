Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sind in der vergangenen Woche so stark gestiegen wie noch nie zuvor, von 282 Tausend auf 3.283 Tausend, so die Analysten von Postbank Research.Vor diesem Hintergrund seien es mehr als willkommene Nachrichten, dass das gestern hier dargelegte, zwei Billionen USD schwere US-Fiskalpaket nunmehr vom Senat verabschiedet worden sei. Stimme heute auch das Repräsentantenhaus zu, könnte der Präsident das Gesetz kurzfristig in Kraft setzen und damit den Weg für die hierin enthaltenen Mittel zur Stützung des Arbeitsmarkts freimachen.In Europa habe gestern die Ankündigung der EZB, im Rahmen ihres PEPP-Programms beim Ankauf von Anleihen künftig auch mehr als die bislang geltenden 33 Prozent einer einzelnen Emission zu erwerben, für sinkende Renditeaufschläge bei Staatsanleihen der Euroraum-Peripherie gesorgt. Beim EUR/USD hätten jedoch die schwachen US-Daten das Bild dominiert und die Gemeinschaftswährung habe zwischenzeitlich an der Marke von 1,10 gekratzt. (27.03.2020/ac/a/m)