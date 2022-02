Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) ist der größte japanische Fahrzeughersteller und nimmt auch auf dem internationalen Markt eine führende Position ein. Das Angebot des Autoproduzenten umfasst PKW's, Minivans, Jeeps, Luxuslimousinen, Sportwagen und Trucks. Die Fahrzeuge werden unter den Markennamen Toyota, Lexus und Daihatsu vertrieben.



Wien (www.aktiencheck.de) - Toyota-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Toyota habe heute Morgen sein Zahlenwerk zum Q3/2022 präsentiert und beim Gewinn auf ganzer Linie überzeugt. Aufgrund des globalen Halbleitermangels sei der Ausblick bezüglich Absatzvolumen nach unten revidiert worden.Das dritte Quartal habe für Toyota nur wenige Enttäuschungen geborgen. Der Umsatz des japanischen Automobilherstellers habe mit JPY 7.204 Mrd. den allgemeinen Konsens von JPY 7.567 Mrd. verfehlt und sei auch dem eigenen Vorjahresniveau von JPY 8.150 nicht gerecht geworden. Der Gewinn pro Aktie hingegen habe mit JPY 57,18 Analystenschätzungen von im Schnitt JPY 46,27 weit hinter sich gelassen und auch der operative Gewinn von JPY 784,37 Mrd. (Konsens: JPY 716,78 Mrd.) habe überzeugen können.Auch Toyota bleibe von den Folgen des globalen Halbleitermangels nicht verschont. So sei der Automobilriese gezwungen das prognostizierte Absatzvolumen des restlichen Geschäftsjahres um 500.000 Einheiten zu verringern gewesen. Trotz verringerter Produktion bleibe der Ausblick bezüglich des operativen Gewinns aufgrund von Wechselkurseffekten unverändert.Die letzte Empfehlung zu Toyota von Raiffeisen RESEARCH lautete "Kauf", so Helge Rechberger, Analystin der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 09.02.2022)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.