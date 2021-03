Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (03.03.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Total-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Total-Aktie (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) von "kaufen" auf "halten" herunter.Der Ölpreis (Brent) habe sich bei über 60 (Durchschnittspreis 2020: 42; 2019: 64) USD je Barrel "etabliert". Das Branchenumfeld (preis- und absatzseitig) werde sich in 2021 und 2022 damit nach Meinung des Analysten deutlich besser als in 2020 für den Total-Konzern darstellen. Die Geschäftsentwicklung des Konzerns werde bis auf weiteres nach wie vor maßgeblich von den Öl- und Gaspreisen determiniert.Diermeier sehe den Total-Konzern in seinem Öl- und Gas-Coverage-Universum nach wie vor am besten auf die Herausforderungen des Sektors (vom Öl- und Gaskonzern zum Energiekonzern) vorbereitet. Seine Erwartungen habe er teilweise angehoben (u.a. bereinigtes/berichtetes EPS 2022e: 4,20 (alt: 4,03) USD). Der Anstieg der Marktzinsen schmälere jedoch die Attraktivität der Dividendenrendite der Total-Aktie (2021e/2022e: jeweils: 6,8%), die nach wie vor überdurchschnittlich im Branchenvergleich (Stoxx Europe 600 Energie 2021e: 4,2%; 2022e: 4,5%; laut Bloomberg-Daten) ausfalle.Auf Basis seines Gordon Growth-Modell (leicht höheres mittelfristiges Dividendenwachstum, niedrigeres Beta) habe Diermeier ein neues Kursziel von 40,00 (alt: 38,00) Euro für die Total-Aktie ermittelt. Zusammen mit seiner Dividendenerwartung (12 Monate: 2,64 Euro/Aktie) ergebe sich damit ein positiver Gesamtertrag (12 Monate) von nun leicht <10% (bisher: >10%).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Total-Aktie:Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:39,615 EUR +1,71% (03.03.2021, 11:52)