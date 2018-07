Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (31.07.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Total-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Öl- und Gaskonzerns Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) zu kaufen und liegen zu lassen.Die Zahlen von Total seien etwas besser als erwartet ausgefallen. Der Chart der Total-Aktie sehe wirklich gut aus. Total ist eine Aktie, die den Aktienexperten von "Der Aktionär" sehr gefällt. Der Konzern sei im Bereich der Erneuerbaren Energien, der Batterie-Technik am stärksten aufgestellt.Anleger sollten die Total-Aktie durchaus kaufen und liegen lassen, so Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 30.07.2018)Börsenplätze Total-Aktie:Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:55,80 EUR +1,18% (31.07.2018, 16:45)