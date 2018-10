ISIN Total-Aktie:

FR0000120271



WKN Total-Aktie:

850727



Ticker-Symbol Total-Aktie:

TOTB



Euronext - Paris Ticker-Symbol Total-Aktie:

FP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Total-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (31.10.2018/ac/a/a)





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Total-Aktienanalyse von Analyst Achim Wittmann von der LBBW:Achim Wittmann, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des französischen Öl- und Gaskonzerns Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF).Total habe das bereinigte Nettoergebnis im dritten Quartal um 48% auf 4,0 Mrd. USD gesteigert. Die wesentlichen Wachstumstreiber seien erneut höhere realisierte Öl- und Gaspreise sowie das starke Produktionswachstum gewesen. So habe sich das Ergebnis im Upstreambereich mit 2,9 Mrd. USD verdoppelt. Der Konzern habe im dritten Quartal 2,8 Mio. Barrel Öläquivalente pro Tag und damit 8,6% mehr Öl und Gas als im Vorjahr gefördert. Zurückzuführen sei das starke Wachstum auf den Start bzw. das weitere Anlaufen zahlreicher neuer Förderprojekte. Für das Gesamtjahr habe das Unternehmen sein Produktionsziel von "mehr als 7%" auf 8% erneut angehoben. Rückläufige Ergebnisse habe das Downstreamgeschäft (Refining & Chemicals -8%; Marketing & Services -6,3%) verzeichnet. Die Raffineriemargen hätten 17,1% unterhalb des Vorjahresniveaus gelegn. Die Auslastung der Raffinerien habe dagegen mit 92% auf erfreulich hohem Niveau gelegen. Für die ersten neun Monate weise das Unternehmen einen bereinigten Nettogewinn von 10,4 Mrd. USD (+34,9%) aus. Der Breakeven nach Dividende, bei dem das Unternehmen die Ausschüttung sowie seine Investitionen aus dem operativen Cash Flow decken könne, liege gegenwärtig unter 50 USD/bbl.Der operative Cash Flow habe im Neunmonatszeitraum bei 14,1 Mrd. USD (+2,6%) gelegen. Im ersten Quartal habe das Unternehmen einen erheblichen Mittelabfluss aus dem Working Capital verzeichnet. Vor Veränderungen im Working Capital seien die Mittelzuflüsse aus dem operativen Geschäft auf 18,9 Mrd. USD (+24,2%) gestiegen. Die organischen Investitionen hätten mit 8,0 Mrd. USD um 20,0% unter dem Vorjahresniveau gelegen. Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit habe 6,7 Mrd. USD betragen. Das Gearing als Verhältnis von Eigenkapital zum gesamten eingesetzten Kapital habe sich nach den ersten neun Monaten von 11,9% in 9M/17 auf immer noch komfortable 18,3% erhöht.Achim Wittmann, Investmentanalyst der LBBW, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Total-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 61 EUR bekräftigt. (Analyse vom 31.10.2018)Börsenplätze Total-Aktie:Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:51,88 EUR +2,25% (31.10.2018, 15:57)Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:51,96 EUR +1,70% (31.10.2018, 16:32)