Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (24.09.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Total-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ölkonzerns Total unter die Lupe.Die Royal Dutch Shell-Aktie sei seit Jahren für viele Privatanleger erste Wahl, wenn es um einen sicheren und v.a. spendablen Dividendenzahler gehe. Nun könnte aber der französische Wettbewerber Total mit seiner neuen Dividendenpolitik dem britische-niederländischen Energieriesen diese Rolle streitig machen.So hätten die Franzosen angekündigt, zukünftig das Dividendenwachstum zu beschleunigen. Nachdem die Quartalsausschüttungen zuletzt etwa um 2 bis 3% gewachsen seien, sollten es in den kommenden Jahren 5 bis 6% werden. Der Konzernvorstand habe dies damit begründet, dass man optmistisch gestimmt sei, nachhaltig den Cash-Flow steigern zu können und davon eben einen größeren Teil an die Anteilseigner weitergeben wolle.Die Total-Aktie bleibe für langfristig orientierte Anleger ein klarer Kauf. Der Konzern sei hervorragend aufgestellt, verfüge über eine solide Bilanz und ein gutes Management. Die Aktie sei mit einem 2020er-KGV von 9 und einer Dividendenrendite von fast 6% attraktiv bewertet. Zudem könne sich auch das Chartbild sehen lassen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.09.2019)