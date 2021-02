Kursziel

Total-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 42,00 Buy Jefferies & Company Giacomo Romeo 21.01.2021 42,80 Neutral Credit Suisse Thomas Adolff 19.01.2021 39,00 Kaufen Independent Research Sven Diermeier 19.01.2021 42,00 Buy Goldman Sachs Michele della Vigna 15.01.2021 46,00 Neutral J.P. Morgan Christyan Malek 15.01.2021 40,00 Neutral UBS AG Jon Rigby 15.01.2021 44,00 Outperform RBC Biraj Borkhataria 15.01.2021 43,00 Market-perform Bernstein Research Oswald Clint 04.01.2021 47,00 Buy Kepler Cheuvreux Bertrand Hodee 11.12.2020 41,00 Hold Berenberg Bank Henry Tarr 09.12.2020 37,70 Overweight Morgan Stanley Martijn Rats 03.11.2020

35,01 EUR +0,10% (05.02.2021, 17:35)



35,07 EUR +0,39% (05.02.2021, 17:39)



42,57 USD +4,77% (05.02.2021, 20:59)



FR0000120271



850727



TOTB



FP



TTFNF



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol Deutschland: TOTB, Euronext Paris-Ticker-Symbol: FP, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln.







Paris (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des französischen Öl- und Gaskonzerns Total S.A. (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol Deutschland: TOTB, Euronext Paris-Ticker-Symbol: FP, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: TTFNF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 47,00 oder 37,70 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Total-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Total S.A. wird am 9. Februar die Zahlen zum vierten Quartal 2020 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Total-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der US-Bank J.P. Morgan. Der dort zuständige Analyst Christyan Malek hat das Kursziel für den Titel von 44 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "neutral" belassen. Der Free Cashflow des europäischen Ölsektors dürfte im vierten Quartal schwach geblieben sein, schrieb Malek in einer am 15. Januar vorliegenden Branchenstudie. Die allmählich steigenden Gewinnschätzungen des Marktes stimmten aber mit seinem Ausblick für das laufende Jahr überein. Der Experte bevorzuge für 2021 Unternehmen, die am besten in der Lage seien, einen Nachfrageumschwung im ersten Halbjahr 2021 zu nutzen.Bei Independent Research jedoch wird für die Total-Aktie das Kursziel von 39,00 Euro genannt. Wie der Analyst Sven Diermeier erwähnt, erwerbe Total eine 20%ige Beteiligung an der Adani Green Energy Ltd. (AGEL) von der Adani Group. Zudem kaufe Total einen 50%igen Anteil an den von AGEL betriebenen Solarparks (2,35 GW). Der Kaufpreis belaufe sich auf 2,5 Mrd. USD. Bei AGEL handle es sich um eines der größten indischen Erneuerbaren Energien-Unternehmen (2,85 GW in Betrieb; Ziel bis 2025: 25 GW). Die Akquisition sei konform mit der Strategie des Total-Konzerns (Klimaneutralität bis 2050, u.a. durch Ausbau der Erneuerbaren Energien-Kapazitäten). Total finanziere die Transaktion durch die Emission zweier Hybridanleihen (1,5 Mrd. Euro mit Kupon von 1,625% p.a. und ersten Kündigungstermin nach sieben Jahren; 1,5 Mrd. Euro mit Kupon von 2,125% p.a. und ersten Kündigungstermin nach zwölf Jahren).Die Finanzierungkosten (56 Mio. Euro p.a.) erachte der Analyst Sven Diermeier als sehr günstig. Trotz des verstärkten Engagements in Alternativen Energien werde die Geschäftsentwicklung des Total-Konzerns bis auf weiteres maßgeblich durch die Öl- und Gaspreise determiniert. Die für die Analysten überraschende Entscheidung der "OPEC+", die Ölförderung im Februar und März deutlich zu kürzen, sei zumindest kurzfristig positiv für die Preisentwicklung und damit für den Konzern. Allerdings könnte sich dieser Schritt mittel- und langfristig als "kontraproduktiv" erweisen. Seine Prognosen habe Diermeier teilweise erhöht (u.a. EPS 2021e: 3,36 (alt: 3,11) USD). Er sehe den Total-Konzern im Öl- und Gas-Coverage-Universum am besten auf die Herausforderungen des Sektors (vom Öl- und Gaskonzern zum Energiekonzern) vorbereitet.In Erwartung eines Gesamtertrags (zwölf Monate) von über 10% lautet das Votum für die Total-Aktie nach wie vor "kaufen", so Sven Diermeier von Independent Research in einer Aktienanalyse vom 19. Januar.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Total-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Total-Aktie: