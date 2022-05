Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (05.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unverändert zugreifen.Die Anteile von TotalEnergies hätten ihre Rally zuletzt weiter fortgesetzt. Und nun würden die Papiere des Energieriesen zusätzlichen Rückenwind erhalten: So halte die Allianz OPEC+ unbeeindruckt von den Plänen für ein EU-Embargo gegen russisches Öl an ihrer Strategie einer nur vorsichtigen Ausweitung der Produktion fest.Die von Saudi-Arabien und Russland dominierte Gruppe wolle nach eigenen Angaben vom Donnerstag im Juni 432 000 Barrel am Tag zusätzlich aus der Erde holen. Dieser eher moderate Schritt sei schon deshalb geboten, weil die Probleme mit der Pandemie angehalten hätten, habe das Kartell auf die Situation in China angespielt. Damit könne die EU zunächst nicht damit rechnen, dass die OPEC-Mitglieder etwaige Lieferausfälle von russischem Öl kompensieren würden.Seit rund einem Jahr drehe das Kartell aus rund 20 Staaten den Ölhahn auf diesem Niveau monatlich auf, um die wegen der Corona-Krise einst beschlossenen Kürzungen schrittweise zurückzunehmen. Nach wie vor demonstriere die Gruppe trotz des Ukraine-Kriegs große Einigkeit und lasse sich nicht von Forderungen beeindrucken, die Produktion stärker auszuweiten. Der Benzinpreis dürfte jedenfalls eher steigen als sinken. Die nächste Sitzung der OPEC+ zur Förderstrategie solle am 2. Juni stattfinden.Die Ölpreise hätten bereits vor der Sitzung des Verbunds ihre Aufschläge vom Vortag ausgeweitet. Am Donnerstag habe ein Barrel der Nordseesorte Brent 110,69 Dollar gekostet. Das seien 55 Cent mehr gewesen. Am Mittwoch hätten die Ölpreise deutlich zugelegt. Auslöser sei die Aussicht auf ein EU-Embargo gewesen. Die EU-Kommission schlage vor, den Bezug russischen Erdöls als Sanktion wegen des Angriffs auf die Ukraine innerhalb eines halben Jahres auslaufen zu lassen. Die EU-Länder müssten dem Vorschlag aber noch einstimmig zustimmen, was noch nicht sicher sei.Sollte das Embargo kommen, könnte Russland sein Öl vor allem in Asien verkaufen. Indien habe schon zuletzt mehr günstiges Öl aus Russland gekauft, mit dem die Wirtschaftsmacht schon lange gute Beziehungen pflege. Auch China, das sich in der Ukraine-Frage nicht gegen Moskau stelle, komme als Abnehmer infrage.Anleger können bei der günstig bewerteten und charttechnisch aussichtsreichen Dividendenperle weiterhin zugreifen (Stopp: 39,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.05.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link