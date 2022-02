Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (17.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) weiterhin zugreifen.Die Aktie von TotalEnergies habe den jüngsten Kursrücksetzer gut verdaut und nähere sich wieder dem Mehrjahres-Hoch bei 52,94 Euro. Rückenwind würden die Anteilscheine des französischen Energieriesen dabei erneut von einer anhaltend starken Entwicklung der Ölpreise erhalten, die im gestrigen Handel deutlich hätten zulegen können.Marktbeobachter hätten von einer Gegenbewegung nach deutlichen Verlusten vom Vortag gesprochen. Am Dienstag seien die Ölpreise gefallen, nachdem Russland laut eigenen Angaben mit dem Abzug von Truppen an der Grenze zur Ukraine begonnen habe. An den Märkten sei dies als Entspannungssignal gewertet worden. Unterdessen habe NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg aber gesagt, dass Russland seinen Truppenaufmarsch im Grenzgebiet zur Ukraine entgegen seiner eigenen Ankündigungen fortsetze.Nach Einschätzung des Rohstoffexperten Carsten Fritsch von der Commerzbank würden die jüngsten Marktreaktionen zeigen, wie stark die Ölpreise durch die Sorge vor einer militärischen Eskalation im Russland-Ukraine-Konflikt und damit verbundenen Lieferausfällen getrieben würden. Fritsch habe auf den Preis für den nächstfälligen Terminkontrakt verwiesen, der deutlich über dem in sechs Monaten fälligen Terminkontrakt liege. "Die Marktteilnehmer sind also nach wie vor bereit, für kurzfristig lieferbares Öl einen erheblichen Preisaufschlag zu zahlen", habe der Experte gesagt.Gestützt worden seien die Ölpreise außerdem durch jüngste Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA. Am Vorabend sei bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 2,4 Millionen Barrel verzeichnet habe. Sinkende Ölreserven würden in der Regel die Ölpreise stützen. Am Nachmittag würden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet, die für neue Impulse am Ölmarkt sorgen dürften.Da die Bewertung immer noch günstig ist, das Chartbild bullish und die Dividendenrendite hoch ist (5,3 Prozent) können Anleger weiterhin zugreifen (Stopp: 36,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur TotalEnergies-Aktie. (Analyse vom 17.02.2022)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.