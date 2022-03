Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (09.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Preise für ein Barrel der Nordseesorte Brent und der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) würden am Mittwoch weiter nachgeben. Auslöser dürfte neben der Gegenbewegung auf die Rally der letzten Tage und der Hoffnung auf ein diplomatisches Ende des Ukraine-Kriegs eine Ankündigung der Vereinigten Arabischen Emirate sein.Wie die "Financial Times" berichte, habe Yousef al-Otaiba, der Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) in Washington, am Mittwoch angekündigt, der Staat werde versuchen die anderen OPEC-Mitglieder dazu zu bewegen, die Ölproduktion zu erhöhen. Das Blatt zitiere al-Otaiba mit den Worten: "Wir befürworten Produktionssteigerungen und werden die OPEC ermutigen, höhere Fördermengen in Betracht zu ziehen."Insbesondere die US-Regierung habe die Organisation in den vergangenen Tagen wiederholt aufgefordert, mehr Öl zu fördern und damit Sorgen vor einem Angebotsengpass aufgrund der Sanktionen gegen Russland zu lindern.Die Ölpreise würden am Mittwoch deutlich nachgeben. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent sei um fast 13 Prozent auf rund 110 Dollar gefallen. WTI habe sich um zwölf Prozent auf 108 Dollar pro Barrel verbilligt. Chevron würden im US-Handel gut vier Prozent verlieren. Shell habe 1,7 Prozent und BP 2,2 Prozent nachgegeben. Lediglich Total habe ein Plus von einem Prozent auf 46,22 Euro verbucht.Ob die VAE mit ihrem Versuch, die OPEC zu höheren Fördermengen zu bewegen, Erfolg haben würden, gelte keineswegs als sicher. Insbesondere Saudi-Arabien als de-facto Führer der Organisation habe sich bislang vehement gegen derartige Überlegungen versperrt.Anleger bleiben bei Shell, BP und Total an Bord, beachten aber die "Aktionär"-Stopp-Kurse, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Total.