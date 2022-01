Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

51,22 EUR +4,31% (26.01.2022, 15:05)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

51,15 EUR +4,16% (26.01.2022, 15:16)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



NASDAQ OTC-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, EN Paris: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (26.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, EN Paris: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) unter die Lupe.Zwar habe die jüngste Korrektur an den Märkten im Zuge der Sorgen um eine Eskalation in der Ostukraine auch bei TotalEnergies zu kräftigen Kursrückgängen geführt - diese seien aber inzwischen wieder größtenteils aufgeholt worden. So würden die Dividendentitel nur noch knapp unter dem kürzlich erreichten Zweijahreshoch notieren. Rückenwind erhalte der Blue Chip dabei wieder einmal von starken Ölpreisen.So würden die beiden wichtigsten Rohölsorten bis zum Mittag wieder zulegen. Die Preisschwankungen am Erdölmarkt seien zuletzt sehr hoch gewesen. Seien die Preise am Montag noch stark unter Druck geraten, habe am Dienstag eine Erholung eingesetzt. Ausschlaggebend für den Schlingerkurs sei die hohe Verunsicherung an den Finanzmärkten. Gründe seien die erwartete Zinswende in den USA und die angespannte Situation an der ukrainisch-russischen Grenze.Die Rohstoffexperten der Commerzbank würden der Ukraine-Krise eine hohe Bedeutung für den Ölmarkt beimessen. Sollte der Konflikt zu einer Unterbrechung von Öllieferungen aus Russland führen, wären zumindest kurzfristig Ölpreise von deutlich über 100 Dollar zu erwarten, habe Fachmann Carsten Fritsch erklärt. "Dieses Risiko rechtfertigt eine Risikoprämie auf den Ölpreis."Derzeit würden die Ölpreise etwas unterhalb ihrer unlängst markierten siebenjährigen Höchststände liegen. Unterstützung komme von einem eher knappen Angebot bei zugleich solider Nachfrage. Schon seit längerem befinde sich der Markt in einer "Backwardation", in der die Preise von zeitnah verfügbarem Erdöl höher liegen würden als von späteren Öllieferungen. Unter Experten gelte diese Marktsituation als Knappheitssignal.Die TotalEnergies-Aktie bleibe der Favorit im Energiesektor. Dividendenjäger können hier nach wie vor einsteigen (Stopp: 36,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link