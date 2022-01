Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

49,55 EUR +0,03% (17.01.2022, 16:09)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

49,595 EUR +0,12% (17.01.2022, 16:14)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



NASDAQ OTC-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, EN Paris: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (17.01.2022/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gaskonzerns TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, EN Paris: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) unter die Lupe.Die Aktienkurse der europäischen Energieriesen würden sich weiterhin sehr stark entwickeln. Rückenwind würden die Anteile von TotalEnergies & Co natürlich v.a. vom Ölmarkt erhalten. So notiere Brent-Öl derzeit nur knapp unter seinem höchsten Stand seit dem Jahr 2014. Der Preis der US-Sorte WTI liege aktuell in Reichweite seines Höchststandes vom vergangenen Oktober, was ebenfalls ein mehrjähriges Hoch gewesen sei.Seit Jahresbeginn hätten die Ölpreise spürbar zugelegt. Experten würden mehrere Gründe für die Preisaufschläge nennen, darunter Produktionsausfälle in größeren Förderländern wie Libyen. Zudem scheine sich die Erdölnachfrage trotz der Omikron-Welle relativ robust zu zeigen. Hinzu komme der zuletzt schwächere US-Dollar, der Rohöl für Interessenten außerhalb des Dollarraums günstiger mache und die Nachfrage von dort ankurbele.Von der jüngsten Produktionsnormalisierung in Libyen seien die Erdölpreise aber kaum belastet worden. "Offenbar nehmen die Marktteilnehmer derzeit selektiv nur bestimmte Nachrichten wahr, die für steigende Preise sprechen", habe Commerzbank-Experte Carsten Fritsch die Entwicklung kommentiert.Deutsche Bank-Analyst James Hubbard bleibe in seinem jüngsten Ausblick auf die Berichtssaison der Öl- und Gasbranche dementsprechend bullish. So stufe er die TotalEnergies-Aktie mit "buy" ein. Den fairen Wert beziffere auf 53,50 Euro.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.