Tradegate-Aktienkurs Tilray-Aktie:

81,31 EUR +1,61% (30.10.2018, 17:11)



NASDAQ-Aktienkurs Tilray-Aktie:

91,05 USD +0,41% (30.10.2018, 17:13)



ISIN Tilray-Aktie:

US88688T1007



WKN Tilray-Aktie:

A2JQSC



Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

2HQ



NASDAQ Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

TLRY



Kurzprofil Tilray Inc.:



Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (30.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cannabis-Produzenten Tilray Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) unter die Lupe.Rund zwei Wochen nach der Legalisierung von Marihuana in Kanada sei die Luft bei Aurora Cannabis, Canopy Growth und Co erst einmal raus. Angesichts der enormen Kurssprünge kein Beinbruch. Im Gegenteil. Bei Tilray habe sich DER AKTIONÄR in Ausgabe 42/2018 mit einem Kauflimit bei 75,00 Euro auf die Lauer gelegt. Dieses sei heute ausgelöst worden.Am 13. November 2018 werde der Cannabis-Highflyer nach US-Börsenschluss Quartalszahlen vorlegen. Analysten würden einen Verlust von 12 US-Cent je Aktie bei einem Umsatz von 10,2 Millionen Dollar prognostizieren. Geprägt werde die Zahlenbekanntgabe von zukunftsgerichteten Aussagen der Unternehmensleitung sein.Die Tilray-Aktie habe in der Boom-Phase ein Rekordhoch bei exakt 300 Dollar erreicht. Seitdem habe der Titel rund 70 Prozent seines Wertes eingebüßt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tilray-Aktie: