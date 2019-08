London Stock Exchange-Aktienkurs Thomas Cook-Aktie:

5,306 GBp -10,10% (29.08.2019, 12:07)



ISIN Thomas Cook-Aktie:

GB00B1VYCH82



WKN Thomas Cook-Aktie:

A0MR3W



Ticker-Symbol Thomas Cook-Aktie:

TCG



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Thomas Cook-Aktie:

TCKGF



Kurzprofil Thomas Cook plc:



Thomas Cook Group plc (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) ist ein international tätiger Touristikkonzern. Die Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft sind in die Divisionen UK und Irland, Kontinentaleuropa, Nordeuropa und Gruppen-Fluggesellschaften gegliedert. Thomas Cook unterhält eine Flotte von mehr als 90 Flugzeugen und ist über ein Netzwerk von rund 3.400 Reiseshops in 19 Ländern weltweit präsent. (29.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Thomas Cook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reisekonzerns Thomas Cook plc (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) unter die Lupe.Der britische Konzern werde mitsamt den Airline-Töchtern, zu denen auch Condor gehöre, gerettet. Das Problem für die in den vergangenen Monaten ohnehin schon arg gebeutelten Aktionäre von Thomas Cook: Ihnen bringe der Rettungsdeal nichts - außer einer enormen Verwässerung ihrer Anteile und womöglich weiterer Verluste.Die Gewinner des Deals seien neben den Angestellten und Kunden natürlich die Gläubiger. Der Kurs für die bis zum Juni 2022 laufende Anleihe habe am Mittwoch bereits kräftig zugelegt. Sehr mutige Anleger könnten weiterhin auf eine Erholung des Kurses der Anleihe (!) setzen. Um die Thomas Cook-Aktie von Thomas Cook sollte hingegen weiterhin ein großer Bogen gemacht werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.08.2019)Börsenplätze Thomas Cook-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Thomas Cook-Aktie:0,0595 EUR -8,88% (29.08.2019, 12:23)