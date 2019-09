London Stock Exchange-Aktienkurs Thomas Cook-Aktie:

4,898 GBp -2,62% (16.09.2019, 11:21)



ISIN Thomas Cook-Aktie:

GB00B1VYCH82



WKN Thomas Cook-Aktie:

A0MR3W



Ticker-Symbol Thomas Cook-Aktie:

TCG



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Thomas Cook-Aktie:

TCKGF



Kurzprofil Thomas Cook plc:



Thomas Cook Group plc (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) ist ein international tätiger Touristikkonzern. Die Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft sind in die Divisionen UK und Irland, Kontinentaleuropa, Nordeuropa und Gruppen-Fluggesellschaften gegliedert. Thomas Cook unterhält eine Flotte von mehr als 90 Flugzeugen und ist über ein Netzwerk von rund 3.400 Reiseshops in 19 Ländern weltweit präsent. (16.09.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Thomas Cook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reisekonzerns Thomas Cook plc (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) unter die Lupe.Im Zuge des kräftigen Ölpreisanstiegs würden im frühen Handel sämtliche Aktien aus dem Bereich Luftfahrt- und Touristik unter Druck geraten. Bei der ohnehin schon arg gebeutelten Aktie von Thomas Cook gebe es aber noch einen weiteren Grund. Denn wie die "Times" berichte, bleibe immer noch unklar, ob der Rettungsdeal mit Fosun und den Gläubigern fixiert werden könne. Deshalb würde dem Bericht zufolge die britische Luftfahrtbehörde bereits einen Notfallplan für einen möglichen Zusammenbruch von Thomas Cook ausarbeiten. Weder Thomas Cook noch die Behörde hätten zu dieser Meldung bislang eine Erklärung abgegeben.Es bleibe dabei: Anleger sollten weiterhin einen großen Bogen um die Thomas Cook-Aktie machen! Selbst wenn es zu einem Rettungspaket komme, sei längst nicht klar, ob die Aktie dann steige. Denn schließlich würde eine Rettung nur mit einer enormen Verwässerung der Anteile einhergehen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.09.2019)Börsenplätze Thomas Cook-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Thomas Cook-Aktie:0,0545 EUR -4,22% (16.09.2019, 11:37)