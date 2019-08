Tradegate-Aktienkurs Thomas Cook-Aktie:

0,1101 EUR +1,38% (07.08.2019, 15:14)



London Stock Exchange-Aktienkurs Thomas Cook-Aktie:

0,106673 GBP +7,99% (07.08.2019, 14:59)



ISIN Thomas Cook-Aktie:

GB00B1VYCH82



WKN Thomas Cook-Aktie:

A0MR3W



Ticker-Symbol Thomas Cook-Aktie:

TCG



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Thomas Cook-Aktie:

TCKGF



Kurzprofil Thomas Cook plc:



Thomas Cook Group plc (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) ist ein international tätiger Touristikkonzern. Die Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft sind in die Divisionen UK und Irland, Kontinentaleuropa, Nordeuropa und Gruppen-Fluggesellschaften gegliedert. Thomas Cook unterhält eine Flotte von mehr als 90 Flugzeugen und ist über ein Netzwerk von rund 3.400 Reiseshops in 19 Ländern weltweit präsent. (07.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Thomas Cook-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Reisekonzerns Thomas Cook plc (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) unter die Lupe.Nach der fulminanten Kursrally, in deren Verlauf das Papier des schwer angeschlagenen Reiseriesen satte 200% habe zulegen können, setze nun wieder eine Korrektur ein. Zumal es heute auch eine Meldung von der Lufthansa gebe, welche den Thomas-Cook-Aktionären weniger schmecken dürfte. Denn der DAX-Konzern baue sein touristisches Langstreckenangebot an den Drehkreuzen München und Frankfurt aus.Anleger sollten die Thomas Cook-Aktie aufgrund der enormen Risiken eher meiden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.08.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Thomas Cook-Aktie: