XETRA-Aktienkurs Thermo Fisher-Aktie:

442,10 EUR +0,80% (19.07.2021, 17:15)



NYSE-Aktienkurs Thermo Fisher-Aktie:

521,47 USD +0,32% (19.07.2021, 17:15)



ISIN Thermo Fisher-Aktie:

US8835561023



WKN Thermo Fisher-Aktie:

857209



Ticker-Symbol Deutschland Thermo Fisher-Aktie:

TN8



NYSE-Ticker-Symbol Thermo Fisher-Aktie:

TMO



Kurzprofil Thermo Fisher Scientific Inc.:



Thermo Fisher Scientific Inc., kurz auch Thermo Fisher (ISIN: US8835561023, WKN: 857209, Ticker-Symbol: TN8, NYSE-Symbol: TMO), ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen mit Sitz in Waltham, Massachusetts. Es beschreibt sich selbst als "der weltweit größte Lieferant für wissenschaftliche Anwendungen". (19.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Thermo Fisher-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Technologieunternehmens Thermo Fisher Scientific Inc. (ISIN: US8835561023, WKN: 857209, Ticker-Symbol: TN8, NYSE-Symbol: TMO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Thermo Fisher-Aktie stehe unmittelbar vor dem Ausbruch. Das dürfte zwar noch nicht heute passieren, aber das sei eine der Aktien, die man sicherlich auf dem Schirm haben sollte. Bei der geringsten Bewegung des Marktes nach oben, dürfte die Aktie steigen. Das Interesse an dem Thema Medizintechnik sei nämlich riesengroß. Das Unternehmen sei hervorragend aufgestellt. Es sieht also bei der Thermo Fisher-Aktie alles nach Ausbruch aus, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Microsoft-Aktie. (Analyse vom 19.07.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Thermo Fisher-Aktie:441,80 EUR +0,30% (19.07.2021, 17:26)