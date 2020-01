Technologie und Automatisierung seien ebenfalls Bausteine, mit denen der Fachkräftemangel bekämpft werden könne, womit ein weiteres Thema der 2020er Jahre ins Spiel komme. Roboter etwa würden schon seit längerem in der Altenpflege in Japan eingesetzt und dürften angesichts des Pflegenotstands auch hierzulande Einzug halten. Während die Automatisierung in der Industrie spätestens seit der Erfindung der Dampfmaschine zum (Arbeits-)Alltag gehöre, würden zunehmend auch komplexe Dienstleistungen - wie etwa Fremdsprachenübersetzungen, das Schreiben journalistischer Texte oder auch die juristische Textanalyse - zunehmend von digitalen Assistenten erbracht. Dieser Trend werde sich in den kommenden Jahren fortsetzen, aber nicht unbedingt zulasten einer höheren Arbeitslosigkeit, sondern als Ersatz für die schrumpfende Erwerbsbevölkerung. Dazu komme auch die Automatisierung eher trivialer Tätigkeiten etwa durch Rasenmäher-Roboter oder vollautomatische Staubsauger.



Letztere würden jedoch, ebenso wie das von vielen Unternehmen wie Google vorangetriebene Smart Home, grundlegende ethische Fragen aufwerfen, wie etwa nach dem Schutz der Privatsphäre und ob der freie Wille des einzelnen Menschen dabei in Gefahr gerate. Oder sei es ihnen - um ein Beispiel übergriffiger Internetgiganten herauszugreifen - egal, wenn beispielsweise ihr Saugroboter ihre Wohnung vermesse, Fotos schieße und diese Daten anschließend an den Unternehmensserver versende, um diese von dort aus an Immobilienmakler, Möbelhäuser, Versicherungen oder andere Interessenten zu verkaufen?



Den enormen Produktivitätsgewinnen, die die neuen, von den Plattformunternehmen ins Leben gerufenen Innovationen grundsätzlich ermöglichen würden, werde in den nächsten Jahren zunehmend die Frage gegenüberstehen, ob die massive Akkumulation von privaten Daten in den Händen weniger Unternehmen gewollt sei. Es sei gut möglich, dass sich in den kommenden Jahren Widerstand gegen die monopolistischen Marktstrukturen in der Plattformökonomie bilde und die Europäische Kommission (oder auch die US-Regierung) regulatorisch bzw. kartellrechtlich eingreife.



Dass es in diesem Umfeld ausgerechnet dem Unternehmen Facebook (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) gelingen solle, der von Facebook-Chef Mark Zuckerberg initiierten Kryptowährung Libra in absehbarer Zeit Leben einzuhauchen, erscheine auf den ersten Blick abwegig. Das Konzept selber sei jedoch bestechend, da es unter anderem internationale Zahlungen erheblich erleichtern würde, die insbesondere für Migranten - Wanderungsbewegungen würden voraussichtlich zunehmen - von großer Bedeutung seien. Mit anderen Worten: Selbst wenn Facebook nicht Teil des Libra-Projektes bleibe, würden vermutlich andere Unternehmen das Konzept aufgreifen und verwirklichen. Das sei auch den meisten Zentralbanken bewusst, was der Grund dafür sein dürfte, dass sich diese Institutionen konkret Gedanken über die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) machen würden, um ihr Geldmonopol nicht zu verlieren. Das neue Geld am Ende der 2020er Jahre könnte daher fast vollständig digital sein; Bargeld dürfte noch existieren, aber vermutlich nur noch in kleinen Denominationen und von jungen Leuten als ein Relikt aus alten Zeiten ("Das sei sowas von 2010er!") angesehen werden.



Spreche man über Geld, spreche man in der Regel auch von Zinsen. Würden sie endlich wieder ansteigen? Die in allen Industrieländern und den meisten aufstrebenden Volkswirtschaften ungünstige demografische Entwicklung spreche eher dagegen. Denn die Tatsache, dass die Menschen immer älter würden, bedeute zunächst, dass sie mehr sparen würden. Diese Ersparnis wolle angelegt werden, d.h., die Jagd nach Rendite setze sich bis auf weiteres fort und das drücke das Zinsniveau nach unten. Bleibe das Wirtschaftswachstum schwach - bei einer alternden Bevölkerung sei genau das zu erwarten - dürfte zugleich die Inflation niedrig bleiben, die im Übrigen auch durch die Digitalisierung niedrig gehalten werde. In Stein gemeißelt sei diese These aber nicht: Deglobalisierung - Stichwort "Handelskrieg" - und gesetzliche Notmaßnahmen gegen den Klimawandel bzw. die damit verbundenen Kosten könnten in den kommenden Jahren zu einem anhaltenden Preisauftrieb führen. Das würde möglicherweise den oben genannten Effekt überlagern. Entsprechend sollten dann auch die Zinsen reagieren.



Apropos Klimawandel: Der könnte zum bestimmenden Thema der 2020er Jahre werden. Selbst in Australien, dessen Regierungen es bis vor kurzem abgelehnt hätten, sich dieser Herausforderung ernsthaft zu stellen, finde angesichts der verheerenden Buschbrände offensichtlich ein Umdenken statt. Sommerdürren und Überschwemmungen wird sich niemand wünschen, könnten aber, wenn sie in massierter Form auftreten, auch in unseren Breitengeraden zu einem radikalen Schwenk in der Klimapolitik führen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.



Es würden spannende 2020er Jahre, von denen an dieser Stelle nur einige Themen hätten angerissen werden können. Wichtig: Wir sind den Entwicklungen nicht ausgeliefert, sondern können sie aktiv mitgestalten - im persönlichen Handeln und in der Politik, dessen sollten wir uns stets bewusst sein, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. (Ausgabe vom 09.01.2020) (10.01.2020/ac/a/m)







