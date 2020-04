Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil The NAGA Group AG:



Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G), ein auf disruptive Trading-Technologien im Finanzsektor spezialisiertes Unternehmen, wurde im August 2015 gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung sowie das Wachstum von revolutionierenden Technologien für die Finanzbranche. Hierdurch soll die Transparenz und Zugänglichkeit der bestehenden Finanzwelt ermöglicht werden. (21.04.2020/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - The NAGA Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Dario Maugeri und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G).Nach vorläufigen Zahlen habe die The NAGA Group AG (NAGA) im ersten Quartal 2020 eine deutliche Umsatzsteigerung auf 7,0 Mio. EUR (VJ: 0,6 Mio. EUR) erwirtschaftet. Besonders erwähnenswert sei die Tatsache, dass es sich hier ausschließlich um Handels- bzw. Serviceerlöse handle, welche damit vollständig dem operativen Geschäft zuzuordnen seien. Die Grundlage für diese Entwicklung sei der deutliche Anstieg bei der Anzahl der aktiven Konten, die sich seit Beginn des Jahres verdoppelt habe und wodurch das Handelsvolumen auf einen neuen Quartalsrekordwert von 23 Mrd. EUR ausgebaut worden sei.Nachdem das Geschäftsjahr 2019 von einer substanziellen Restrukturierung geprägt gewesen sei, habe NAGA insbesondere zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres eine positive Tendenz ausgewiesen, mit einem Anstieg der operativen Umsätze im vierten Quartal auf 2,5 Mio. EUR. Insofern sei das Q1/2020 als eine Fortsetzung dieser Entwicklung zu sehen, welche zudem von den derzeit herrschenden hohen Volatilitäten an den Kapitalmärkten zusätzlich positiv beeinflusst worden sei.Bei einem vorläufigen EBITDA in Höhe von 3,3 Mio. EUR (VJ: -2,8 Mio. EUR) und einem EBIT in Höhe von 2,2 Mio. EUR (VJ: -3,9 Mio. EUR) sei die operative Gewinnschwelle signifikant übertroffen worden. Zwar habe NAGA im Zuge der erfolgten Restrukturierung deutliche Kosteneinsparungen umgesetzt, mit dem Erreichen des Break-Even hätten die Analysten jedoch erst im Laufe des kommenden Geschäftsjahres 2021 gerechnet.Die vorläufigen, deutlich über den Analystenerwartungen liegenden Zahlen des ersten Quartals 2020 würden eine Anpassung ihrer Prognosen für 2020 und 2021 notwendig machen. Ausgehend von der Erwartung, dass die hohen Volatilitäten bis zumindest zur Jahresmitte anhalten könnten, würden die Analysten in 2020 mit Umsatzerlösen in Höhe von 20,21 Mio. EUR rechnen (alte Prognose: 10,61 Mio. EUR). Auf Basis der damit deutlich angehobenen Prognosen würden die Analysten in 2021 ein ebenfalls deutlich höheres Umsatzniveau in Höhe von 24,25 Mio. EUR erwarten (bisher: 14,66 Mio. EUR). Für beide Geschäftsjahre sollte die Gesellschaft den Break-Even jeweils überschreiten.Die Analysten hätten ihr DCF-Bewertungsmodell angepasst und ein neues Kursziel in Höhe von 2,70 EUR (bisher: 1,75 EUR) ermittelt. Zwar habe sich die NAGA-Aktie gegenüber ihrer letzten Researchstudie mit einem Kursplus von 143% stark positiv entwickelt und habe ihr altes Kursziel erreicht, auf Basis des neuen Kursziels errechne sich ein weiteres Kurspotenzial in Höhe von 58,8%.Dario Maugeri und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben der The NAGA Group-Aktie damit weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 21.04.2020)