Börsenplätze The NAGA Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs The NAGA Group-Aktie:

6,05 EUR +0,50% (20.01.2022, 14:50)



Xetra-Aktienkurs The NAGA Group-Aktie:

6,03 EUR +0,50% (20.01.2022, 15:16)



ISIN The NAGA Group-Aktie:

DE000A161NR7



WKN The NAGA Group-Aktie:

A161NR



Ticker-Symbol The NAGA Group-Aktie:

N4G



Kurzprofil The NAGA Group AG:



Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G), ein auf disruptive Trading-Technologien im Finanzsektor spezialisiertes Unternehmen, wurde im August 2015 gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung sowie das Wachstum von revolutionierenden Technologien für die Finanzbranche. Hierdurch soll die Transparenz und Zugänglichkeit der bestehenden Finanzwelt ermöglicht werden. (20.01.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - The NAGA Group-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G).NAGA habe im letzten Jahr ein beeindruckendes Wachstumstempo gezeigt und den Umsatz um 126 Prozent auf 55,3 Mio. Euro gesteigert, zugleich habe das EBITDA von 6,6 auf 12,8 Mio. Euro erhöht werden können. Damit habe das Unternehmen das Umsatzziel übertroffen und beim EBITDA das untere Ende der Zielspanne nahezu erreicht. Auch für das laufende Jahr habe NAGA sehr ehrgeizige Pläne, die im November veröffentlichte Guidance sehe einen Umsatzanstieg auf 95 bis 105 Mio. Euro und eine Verbesserung des EBITDA auf 25 bis 30 Mio. Euro vor.Um diese Zahlen zu erreichen, würden aktuell zahlreiche Wachstumsinitiativen umgesetzt. Kürzlich sei beispielsweise die neue Handelsplattform NAGAX präsentiert worden, die mit sehr umfangreichen Funktionalitäten für den Krypto-Bereich aufwarte. Das Unternehmen sehe in der Lösung das aktuell umfangreichste Handels- und Informationstool für den Sektor im Markt.Der Analyst sehe vor diesem Hintergrund gute Chancen, dass NAGA seine Ziele für 2022 erreichen könne. Da die Zahlen aus 2021 nahelegen würden, dass die Kundengewinnungskosten zuletzt etwas höher gewesen seien, als von dem Analysten erwartet, habe er seine Ertragsschätzungen - bei unveränderten Erlösannahmen - etwas abgesenkt. Sein Kursziel habe sich damit von zuvor 12,70 auf 12,00 Euro reduziert. Trotzdem signalisiere es ein hohes Aufwärtspotenzial für die Aktie, die zuletzt - in einem insgesamt schwachen Markt für Brokeraktien - deutlich korrigiert habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link