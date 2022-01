Börsenplätze Texas Instruments-Aktie:



Kurzprofil Texas Instruments Inc.:



Texas Instruments Inc. (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Ticker-Symbol: TII, NASDAQ-Symbol: TXN) ist ein weltweit führender Chip-Hersteller. Kernkompetenzen liegen in den Bereichen digitale Signalprozessoren und analoge Technologien. Das Portfolio besteht aus mehreren zehntausend unterschiedlichen Halbleiterprodukten. Das Unternehmen verkauft sowohl vorgefertigte als auch maßgeschneiderte Produkte. Letztere sind nach speziellen Kundenwünschen gefertigt und werden für gewöhnlich direkt an den Kunden verkauft. TI Analog-Chips werden in einer Vielzahl von elektronischen Geräten eingesetzt, deren Palette von tragbaren Ultraschallgeräten bis hin zu Settop-Boxen reicht, von eBooks bis Computerservern, und von der Robotik bis zu LED-Straßenleuchten. (26.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Texas Instruments-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Texas Instruments Inc. (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Ticker-Symbol: TII, NASDAQ-Symbol: TXN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Chipkonzern Texas Instruments habe mit seinem optimistischen Ausblick Experten überrascht. Der Umsatz werde im ersten Quartal bei 4,5 bis 4,9 Milliarden US-Dollar liegen, habe das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitgeteilt. Analysten seien bisher nur von 4,41 Milliarden Dollar ausgegangen. Der Gewinn je Aktie (EPS) solle bei 2,01 bis 2,29 Dollar liegen. Hier hätten die Erwartungen bei 1,90 Dollar gelegen.Anleger hätten sich begeistert gezeigt. Der Aktienkurs von Texas Instruments sei im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um mehr als vier Prozent nach oben geschossen. Zuletzt seien die Kursgewinne allerdings wieder etwas zusammengeschrumpft. Derzeit liege das Papier noch gut zwei Prozent im nachbörslichen Handel im Plus.Im abgelaufenen Jahresviertel habe das Unternehmen den Umsatz dank einer starken Nachfrage von Industrie und Autobauern um 19 Prozent auf 4,83 Milliarden Dollar gesteigert. Der Gewinn sei unter dem Strich um 27 Prozent auf 2,14 Milliarden Dollar nach oben gesprungen. Auch hier seien die Markterwartungen übertroffen worden. Infineon produziere das Unternehmen vor allem für die Industrie- und die Automobilbranche. Das Unternehmen liefere daneben Chips, die Alltagsgeräte wie Fernseher und Waschmaschinen aber auch Medizinapparate steuern würden. Außerdem produziere der Konzern digitale Signalprozessoren, die bei der Verarbeitung von Audio- und Videosignalen benötigt würden.Anleger, die bei der Aktie von Texas Instruments investiert sind, bleiben vorerst an Bord, sichern ihre Position aber weiter mit einem Stopp bei 130,00 Euro nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Man dürfe gespannt sein, wie die Aktie von Infineon am Mittwoch reagiere. Das Unternehmen selbst werde seine Zahlen am 3. Februar präsentieren. (Analyse vom 25.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link