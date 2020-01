McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) (+1,9 %) hingegen habe ebenso wie General Electric (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) (+10,3%) sowohl hinsichtlich Umsatz als auch Gewinn die Prognosen in Q4 übertreffen können.



Der Telekomkonzern AT&T (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) (-4,0%) habe bei einem nur leicht geringeren Q4-Umsatz einen Einbruch des Nettogewinns vermeldet.



Der Chemiekonzern Dow (ISIN: US2605571031, WKN: A2PFRC, Ticker-Symbol: DBK) (+5,3%) habe in Q4 einen Verlust eingefahren, habe sich für 2020 aber zuversichtlich gezeigt.



AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) (-6,0%) habe in Q4 dank eines Umsatzanstiegs und höherer Bruttomargen mehr als viermal verdient so viel wie im Vorjahr, habe allerdings beim Umsatzausblick enttäuscht.



Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) habe in Q4 einen Verlust vor Steuern von EUR 1,3 Mrd. eingefahren. Darin seien EUR 1,1 Mrd. an Umbaukosten und Aufwendungen für Restrukturierung und Abfindungen enthalten. (30.01.2020/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) erwirtschaftete in Q4 mit USD 105 Mio. den vierten Quartalsgewinn in sechs Monaten, so die Analysten der Raiffeisen Bank Interntaional AG.Zwar habe man die Markterwartungen verfehlt und um ein Viertel unter dem Vorjahreswert gelegen, allerdings habe man diese beim Umsatz um rund 5% übertreffen können. Nach dem Rekordwert von 367.000 Stück 2019 peile man für 2020 die Auslieferung von zumindest 500.000 Fahrzeugen an. Die Tesla-Aktie sei im nachbörslichen Handel zwischenzeitlich um 14% auf fast USD 660 geklettert und habe zuletzt bei USD 648,50 notiert.Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) (+1,7 %) habe in Q4 unter dem anhaltenden Flugverbot für den Problemflieger 737 Max gelitten.