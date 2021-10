Ein Rekordhoch hätten hingegen tatsächlich die Aktien von Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) erreicht. Die Kursverluste vom Vortag nach Veröffentlichung des Quartalsberichts hätten sich somit als kurzlebig erwiesen.



Der Kurs des Chemiekonzerns Dow (ISIN: US2605571031, WKN: A2PFRC, Ticker-Symbol: 2OY, NYSE-Ticker-Symbol: DOW) habe nach Bekanntgabe von Quartalszahlen 1,1% verloren.



Besser seien die Zahlen von American Airlines (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) angekommen. Hier sei der Verlust im dritten Quartal trotz gestiegener Kosten geringer ausgefallen als erwartet. Der Kurs der Aktien habe um 1,9% zugelegt.



Weit abgeschlagen am Ende der Kursliste seien die Aktien von IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) um fast zehn Prozent eingebrochen und seien auf den tiefsten Stand seit sieben Monaten gefallen. Ausgerechnet in wachstumsstarken Segmenten wie dem Cloud-Geschäft habe der einstige "Big Blue" mit internetbasierter Software überraschend schwach abgeschnitten. (22.10.2021/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) legten in Folge der Veröffentlichung hervorragender Quartalszahlen um 3,3% zu und scheiterten nur knapp an einem Rekordhoch, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Tesla habe im dritten Quartal Rekorde bei Produktion, Auslieferungen, Umsatz und auch bei den Ergebnisdaten erzielt.