Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (29.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Elektroautobauer müsse nachbessern. Laut der Nachrichtenagentur Reuters habe die chinesische Wettbewerbsbehörde SAMR Tesla verpflichtet, bei rund 300.000 Fahrzeugen der Typen Model 3 und Model Y Software-Updates einzuspielen. Eine Funktion beim assistierten Fahren könne vom Fahrer versehentlich aktiviert werden, was eine plötzliche Beschleunigung nach sich ziehen könne, hätten die chinesische Behörden State Administration for Market Regulation (SAMR) mitgeteilt. Nachdem Tesla zuletzt immer wieder mit Image-Problemen in China zu kämpfen gehabt habe, sei dies sicherlich kein Beinbruch, jedoch trotzdem ärgerlich.Hinzu komme, dass die Schweizer Großbank UBS das Kursziel für die Tesla-Aktie von 730 auf 660 Dollar reduziert habe. Tesla sei zwar immer noch der unbestrittene Marktführer bei Elektroautos, doch die Popularität chinesischer Konkurrenzmarken auf deren heimischen Markt steige schnell, was nicht nur für Tesla, sondern auch für andere Autobauer wie Volkswagen eine Gefahr werden könnte, habe Analyst Patrick Hummel in einer Studie geschrieben.Wie dem auch sei. In den USA stünden Tech-Aktien wieder ganz oben auf der Einkaufsliste der Investoren. Nach einer langen Durststrecke habe sich die Tesla-Aktie wieder gefangen. Nachdem die 200-Tage-Linie zurückerobert worden sei, habe der Autotitel wieder deutlich zugelegt und habe im Anschluss auch die 100-Tage-Linie bei 672 Dollar geknackt. Das Momentum spreche weiterhin für das Papier. Aus technischer Sicht sei der Weg bis 780 Dollar frei.Die Tesla-Aktie ist eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.06.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:570,40 EUR -1,20% (29.06.2021, 16:22)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:570,60 EUR -1,43% (29.06.2021, 16:08)