Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (11.11.2019/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Ein beeindruckendes Comeback - ChartanalyseEs gibt wohl kaum einen Wert in den USA, bei dem die fundamentalen Einschätzungen der Marktteilnehmer dermaßen auseinander gehen, wie bei Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA), wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die im Oktober gemeldeten Quartalszahlen, welche überraschend einen Quartalsgewinn ausgewiesen hätten, hätten bei vielen Bullen für Erleichterung gesorgt. Mit einem riesigen Gap sei der Wert infolge der Veröffentlichung über das Julihoch bei 266,07 USD gesprungen. Nach einer kurzen Konsolidierung habe der Titel seine Aufwärtsbewegung in der Vorwoche fortgesetzt.Ausblick: Mit der Kursentwicklung im Oktober habe sich das mittelfristige Chartbild der Aktien von Tesla deutlich verbessert. Die bisherigen Allzeithochs seien nun wieder in Reichweite gerückt.Die Long-Szenarien: Kurzfristig stehe das Zwischenhoch bei 340,84 USD im Fokus. Ein Anstieg darüber per Tagesschlusskurs bestätige die Aufwärtsbewegung. Diese könnte sich dadurch sogar noch einmal beschleunigen. Die Hochs um 379,50 USD würden in diesem bullishen Szenario die nächste Zielmarke darstellen. Eine Konsolidierung nach Erreichen dieses Kursniveaus sollte eingeplant werden. Könnten die Aktien in der Folge auch diese Hürde hinter sich lassen, wäre der Weg bis zu den entscheidenden Hochs bei 387,46 und 389,61 USD frei. Dort sei mit massivem Widerstand seitens der Verkäufer zu rechnen. Würden die Bullen diesen charttechnischen Deckel aber aufhebeln, würde das einem starken langfristigen Kaufsignal gleichkommen. Das nächste Kursziel laute in diesem Fall 420 USD.Die Short-Szenarien: Oberhalb des Zwischentiefs bei 309,26 USD sei der Aufwärtstrend im Tageschart voll intakt. Würden die Aktien diese Unterstützung allerdings aufgeben, wäre ein kleines Verkaufssignal ausgelöst. In diesem Fall könnte der Wert sich in Richtung des großen Gaps im Chart bewegen, welches von 289,20 USD bis 256,14 USD reiche. Dazwischen biete das Ausbruchsniveau bei 266,07 USD Halt. Erst wenn die Aktien dieses wieder unterschreiten würden, wäre das Kaufsignal aus dem Monat Oktober komplett negiert und die übergeordnete hochvolatile Seitwärtsphase in den Aktien dürfte in die Verlängerung gehen. (Analyse vom 11.11.2019)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:303,50 EUR -0,62% (11.11.2019, 08:35)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:304,05 EUR (08.11.2019)