Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

840,40 EUR +2,11% (27.04.2022, 09:48)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

836,80 EUR -1,67% (27.04.2022, 09:34)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

876,42 USD -12,18% (26.04.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (27.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Elon Musks Twitter -Coup werde heiß diskutiert - auch unter den Tesla-Aktionären. Die würden sich große Sorgen machen, der exzentrische Multimilliardär könnte in großem Stil Tesla-Aktien verkaufen, um den 44-Milliarden-Deal zu bezahlen. Die Tesla-Aktie sei am Dienstag brutal eingebrochen. Auf diese Chartmarken komme es jetzt an.Tesla sei mit einem Minus von zwölf Prozent auf 876,42 Dollar aus dem Dienstagshandel gegangen, was einen Verlust bei der Marktkapitalisierung von 126 Milliarden Dollar bedeutet habe. Seit dem Verlaufshoch von Anfang April sei die Aktie um 24 Prozent gecrasht.Dabei habe Tesla die bedeutende 200-Tage-Linie (900,90 Dollar) gerissen. Würden die Bären am Ruder bleiben, drohe ein weiterer schneller Abverkauf bis in den Bereich 850 Dollar. Halte auch diese Unterstützung nicht, könnte es bis auf 800 Dollar abwärts gehen.Tesla habe mit der Übernahme von Twitter zwar nichts zu tun, doch der Markt befürchte, Musk mache einen Teil seiner Aktien zu Cash. Der CEO, bekannt für seine Unberechenbarkeit, weigere sich zu sagen, woher er das Geld für die Übernahme nehme.Die Situation um Musk/Tesla/Twitter dürfte noch eine Weile kompliziert bleiben. Die Anleger müssten sich folglich auf eine hohe Volatilität einstellen. Stoppkurs des "Aktionär": 800 Euro, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 27.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: