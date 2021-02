NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

871,00 USD +2,20% (08.02.2021, 15:33)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (08.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrowagenbauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Werde Apple bald zu einem ernsthaften Gegner von Tesla? Die Gerüchte um einen Einstieg des US-Elektronikriesen ins Geschäft mit Elektroautos würden sich verdichten. Laut einem Pressebericht suche die Hyundai -Tochter Kia nach Partnern für den Bau eines Elektroautos von Apple im US-Bundesstaat Georgia. Die Südkoreaner hätten mit möglichen Partnern über ein mehrere Milliarden US-Dollar schweres Investitionspaket gesprochen, habe das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet. Allerdings sei noch nichts beschlossen und Hyundai habe Gespräche mit Apple rund um ein Auto Anfang Januar in Reaktion auf Medienberichte erst bestätigt, habe dann aber wieder zurückgerudert und habe nicht mehr von Apple konkret sprechen wollen.Wie dem auch sei. Fakt sei, dass sich Tesla wappnen müsse, da in den nächsten Jahren eine erhebliche Innovationsdynamik auch von Elektromobilitäts-Newcomern wie die chinesischen Hersteller Nio und Xpeng, AIways oder Lucid Motors zu erwarten sei. Sollte auch noch Apple hinzukommen, werde das Geschäft für Tesla nicht einfacher.Die erhoffte positive Überraschung bei der Vorlage der Jahreszahlen vor wenigen Tagen bleibe aus. Auch mit dem sonst von Elon Musk so ehrgeizig formuliertem Jahresziel habe der CEO für keine neuen Impulse gesorgt.Die Bewertung von Tesla sei mit einer Marktkapitalisierung von über 800 Mrd. USD nach wie vor mehr als üppig. Nach unten warte im Bereich von 809 USD eine Unterstützung. Die Tesla-Aktie sei eine Halteposition. Der Stoppkurs sollte bei platziert 575 Euro werden, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.02.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:716,20 EUR +1,23% (08.02.2021, 15:48)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:721,70 EUR +0,80% (08.02.2021, 15:33)