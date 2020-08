XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (26.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Analysten von Wedbush Securities hätten das Kursziel für Tesla im Bull-Case auf unglaubliche 3.500 USD erhöht. Der rasante Aufstieg seit März komme zwar einer bilderbuchreifen Rally gleich und lasse das Ziel in Greifweite erscheinen, aber seien die 3.500 USD wirklich realistisch?Wedbush setze sich gegen die vorherrschende Meinung anderer Analysten habe und das ohnehin sportliche Ziel von 2.500 auf 3.500 USD im Bullenszenario angehoben. Begründet werde das anhand der erwarteten Produktions- und Verkaufszahlen in China.Bei einem Blick auf den Chart erkenne man zwischen Mitte Juli und Mitte August eine bullishe Flaggenformation, die am 12. August erfolgreich aufgelöst worden sei. Eine solche Flagge hänge auf "Halbmast". Das bedeute, dass der Aufstieg von Mitte März bis zum Beginn der Flagge am 13. Juli auf den Ausbruch der Formation projiziert werde. Rechnerisch ergebe sich damit ein Kursziel von rund 2.640 USD.Auch wenn diese Sichtweise Wedbush widerspreche, sei das extreme Kursziel von 3.500 USD nicht komplett unrealistisch. Tesla habe in der Vergangenheit nicht nur einmal gezeigt, dass 75% - auch in kurzer Zeit - zu meistern seien. Aus charttechnischer Sicht sollte jedoch zunächst das Ziel bei 2.640 USD ins Auge gefasst werden, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.08.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.739,40 EUR +1,71% (26.08.2020, 12:30)