Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (26.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Sei der Elektrobauer wirklich 1,04 Nio. USD wert? Oder sogar noch mehr? Fakt sei: Die Stromer von Tesla würden nach wie vor auf eine sehr starke Nachfrage treffen. Bald wolle CEO Elon Musk auch einen Robo-Taxi-Dienst ausrollen. Grund genug für Ark-Analysten Tasha Keeney, das Kursziel für die Tesla-Aktie auf 4.600 USD angehoben.Der Abstand des Elektroautoherstellers zum Rest der Konkurrenz sei beeindruckend, so Morgan Stanley-Analyst Adam Jonas. Grund genug für Industrial Securities als auch Oppenheimer & Co, die Tesla-Aktie auf ihre Kaufliste zu setzen. Auch Ark Invest glaube weiterhin an Tesla und prognostiziert, dass die Tesla-Aktie im Jahr 2026 einen Wert von 4.600 USD erreichen werde.In einem Interview am Donnerstag in der CNBC-Show "Squawk Box" habe Ark-Analystin Tasha Keeney das aktualisierte Kursziel erläutert. Im Mittelpunkt der Ark-Studie stehe der mögliche Einstieg von Tesla in ein sogenanntes Robo-Taxi-Geschäft. Ein Netzwerk selbstfahrender Ride-Hail-Fahrzeuge sei schon früher Teil der These von Ark zu Tesla gewesen.Keeney habe gemeint, dass die Pläne von Tesla, ein spezielles Fahrzeug zu bauen, den Optimismus von Ark erhöhen. "Die Tatsache, dass sie die Produktion dieses Fahrzeugs planen, bedeutet, dass sie sich voll und ganz dieser Vision verschrieben haben", habe sie gesagt.Der Ark Innovation ETF habe jedoch seit Anfang letzten Jahres mächtig zu kämpfen, was zu lauter Kritik an Gründerin Cathie Wood und deren Anlagestil geführt habe.Auf der anderen Seite müsse man sehen, dass die kühnen, langfristigen Tesla-Kursziele von Wood &co Ark schon einmal erreicht worden seien. Als Wood ein Kursziel von 4.000 USD bis 2020 ausgerufen habe, sei diese Studie auch damals kritisch beäugt worden. Unter Berücksichtigung des Aktiensplits von Tesla im Verhältnis 1:5 im August 2020 sei das Kursziel aber bereits erreicht worden.Die Stromer von Tesla würden nach wie vor auf eine sehr starke Nachfrage treffen. Die letzten Zahlen seien gut gewesen. Trotz Lieferkettenprobleme hätten die Daten zum ersten Quartal die Erwartungen erfüllt. Es sei allerdings durchaus möglich, dass Chinas Schließung von Shenzhen und Shanghai die Produktion im zweiten Quartal beeinträchtigen würden. Positive Katalysatoren für die Tesla-Aktie würden dagegen neue Software-Features darstellen. Spannend werde v.a. die Weiterentwicklung im Bereich Full Self Drive (FSD), so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link