Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

205,08 USD -0,14% (21.05.2019, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (22.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Riedel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Elektrowagenbauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie sei zuletzt arg unter die Räder gekommen: Nach dem Bruch der 250-USD-Marke seien bei dem stark geshorteten Papier alle Dämme gebrochen. Nun regiere hier erstmal die Technik: Kurzfristig winke da mittlerweile eine starke Unterstützungszone - übergeordnet bleibe das Bild allerdings desaströs.Der Bereich zwischen 175 und 185 USD dürfte einen starken Unterstützungsbereich für die Tesla-Aktie darstellen. Der Titel habe den Bereich schon mehrfach getestet. Wer überzeugt vom US-Unternehmen sei, dürfe hier auf eine Bodenbildung lauern und einen Einstieg wagen. Ein zumindest kurzfristiger Abprall hiervon sei wahrscheinlich, auch wenn die Tesla-Aktie weiterhin keinen extrem überverkauften Eindruck mache. Der RSI habe zuletzt schon häufig tiefer gelegen, die Bollinger Bänder würden ebenfalls nicht extrem ausgereizt. Genau das könnte in der oben genannten Range allerdings zusammenkommen. Hinzu komme, dass der Abstand zur 50-Tage-Linie mittlerweile 35% betrage. Bei über 40% würden statistisch die Reboundchancen steigen. Zuletzt dürften auch einige Shortseller dies zum Anlass für Eindeckungen nutzen. Mittelfristig müsse aus technischer Sicht jedoch gesagt werden, dass jeder Rebound der Aktie dann vielmehr als Chance für einen Exit zu sehen sei, so Lars Riedel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.05.2019)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:Xetra-Aktienkurs Tesla-Aktie:179,42 Euro -1,49% (21.05.2019, 10:53)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:179,78 Euro -2,18% (21.05.2019, 11:05)