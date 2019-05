Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

168,36 Euro -0,66% (31.05.2019, 16:32)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 187,90 -0,17% (31.05.2019, 16:32)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (31.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla: Übernahmespekulationen und China-Fantasie - AktienanalyseE-Mobilität ist ohne Frage einer der großen Megatrends der heutigen Zeit, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Vor allem unter Berücksichtigung der aktuellen Diskussionen bezüglich Klimawandel, Dieselfahrverbot und CO2-Steuer dürfte die Bedeutung elektrisch angetriebener Fahrzeuge in Zukunft massiv zunehmen. Einer der Pioniere in diesem Bereich sei der Elektroautohersteller und Akkuproduzent Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA). Leider habe das in Kalifornien ansässige Unternehmen in den vergangenen Wochen vermehrt mit negativen Schlagzeilen für Aufsehen gesorgt ­ eine Entwicklung, die sich auch im Aktienkurs bemerkbar mache.Ende April habe Tesla die Zahlen für das erste Quartal 2019 veröffentlicht, und die seien alles andere als erfreulich gewesen. Nach zwei positiven Quartalen habe das Unternehmen wieder einen Verlust ausweisen müssen. Mit 702 Mio. US-Dollar sei das Minus sogar größer ausgefallen als von vielen Analysten erwartet. Zwar sei im Jahresvergleich der Umsatz von 3,41 auf 4,54 Mrd. US-Dollar gestiegen, doch gegenüber dem Vorquartal habe Tesla einen Rückgang von 37% erlitten. Mit rund 63.000 Stück sei die Anzahl der verkauften Autos ebenfalls deutlich unter den Erwartungen geblieben. Vor allem die Verkäufe der margenstarken Modelle S und X seien rückläufig. Insgesamt rechne das Unternehmen allerdings wieder mit einer anziehenden Nachfrage und habe bekräftigt, in diesem Jahr 360.000 bis 400.000 Fahrzeuge absetzen zu wollen.Besorgniserregend sei die finanzielle Situation des Elektroautobauers. Infolge der gesunkenen Umsätze sowie einer Anleiherückzahlung in Höhe von 920 Mio. US-Dollar seien die Barreserven im ersten Quartal um 1,5 Mrd. US-Dollar auf 2,2 Mrd. US-Dollar gesunken. Da sich Tesla dieser Problematik bewusst sei, habe das Unternehmen Anfang Mai sein Kapital um 2,7 Mrd. US-Dollar aufgestockt. Sollte sich in den nächsten Monaten allerdings nichts grundlegend ändern, dürfte aufgrund der hohen Geldverbrennungsrate des Konzerns auch dieses Geld spätestens 2021 aufgebraucht sein. Zudem werde es immer schwieriger, neue Investoren zu finden, die bereit seien, Elon Musk - dem Gründer und Vorstand von Tesla - ihr Geld anzuvertrauen.Kritische Stimmen zu Tesla seien nicht neu. Schon seit Jahren werde das baldige Ende des Fahrzeugherstellers prognostiziert, und bis dato sei es Musk immer wieder gelungen, die Schwarzmaler eines Besseren zu belehren. Trotz aller Kritik sei Tesla nach wie vor der Platzhirsch unter den Elektroautoherstellern. Obwohl die Konkurrenz immer größer werde, seien die Kalifornier in vielen Bereichen technologisch führend. Vor allem in Sachen Reichweite könnten die anderen Hersteller Tesla meist nicht das Wasser reichen. Zudem habe Tesla mit Panasonic langfristige Lieferverträge für Akkus und produziere mit seiner Gigafactory selbst eine große Anzahl der für die Elektromobilität so wichtigen Energiespeicher - ein klarer Vorteil gegenüber anderen Herstellern. Zudem dürfe nicht vergessen werden, dass Tesla die derzeit wertvollste Marke in diesem Bereich sei. All dies könnte den strauchelnden E-Autobauer zu einem interessanten Übernahmeziel machen. So sei es nicht verwunderlich, dass in diesem Zusammenhang in jüngster Zeit immer wieder Apple ins Spiel gebracht werde.Aktuell breite Tesla seine Fühler in Richtung China aus, dem in Zukunft vermutlich größten Markt für Elektromobilität. Bis 2020 solle das Werk in Schanghai so weit fertig sein, dass dort das Model 3 und das Model Y vom Band rollen könnten. Des Weiteren solle bereits dieses Jahr die chinesische Gigafactory einsatzbereit sein und Akkus für rund 1.000 Model 3 pro Woche liefern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:166,02 Euro -1,94% (31.05.2019, 16:14)