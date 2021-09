NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (20.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautomobilherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die US-Unfallbehörde habe mal wieder etwas an Tesla zu bemängeln. Sein neues Assistenzsystem 'Full Self-Driving' sei "irreführend und unverantwortlich", habe Jennifer Homendy vom NTSB Teslas Umgang mit seinem "Autopiloten" kritisiert. Die Chefin der US-Unfallbehörde, Jennifer Homendy, fordere, dass der kalifornische Autobauer "grundlegende Sicherheitsprobleme" angehen müsse, bevor das neue System wie vorgesehen in neuen Fahrzeugen verfügbar gemacht werde. Tesla bezeichne das Assistenzsystem in seinen Elektroautos schon länger als "Autopilot" und werde dafür regelmäßig kritisiert. Anders als der Name nahelege, handele es sich nur um eine Sammlung von Unterstützungssystemen, die die Fahrer jederzeit im Blick haben sollten, so NTSB-Chefin gegenüber dem "Wall Street Journal".Während sich die Tesla-Aktie dem schwachen Börsen-Trend am Montag nicht ganz entziehen könne, bleibe der Elektroauto-Pionier in einem Ranking aber ganz klar Spitzenreiter. In einem Vergleich aller im MSCI World gelisteten Aktien sei Tesla das mit Abstand meistgehandelte Unternehmen der Welt. Sven Lehmann, Fondsmanager von HQ Trust, habe zunächst das Handelsvolumen der Aktien des MSCI World nach Ländern ausgewertet. Anschließend habe er das meistgehandelte Unternehmen jedes Landes ermittelt und deren Indexgewichte analysiert."Das gehandelte Volumen der Tesla-Aktie ist größer als das von Japan, dem Land mit dem zweitgrößten Handelsvolumen", so Lehmann. Seine Untersuchung umfasse die Monate von Januar bis August 2021. Die Tesla-Heimat USA seien in puncto Gewichtung das Schwergewicht des MSCI Welt. "Nach Handelsvolumen sind sie sogar das Super-Schwergewicht: Der US-Anteil am gesamten Handelsvolumen beträgt mehr als 80 Prozent", erläutere Lehmann seine Auswertung.Das enorme Handelsvolumen der Tesla-Aktie zeige: Der Wert sei als Investment beliebt. Die Zukunft der Elektromobilität werde weitere Konkurrenten auf den Plan rufen, doch bleibe Tesla vorerst Marktführer bei Elektroautos. Die Schweizer Großbank UBS habe kürzlich ihr Kursziel für Tesla von 725 USD bestätigt. "Der Aktionär" habe Tesla zuletzt Ende September 2020 zum Kauf empfohlen. Das Kursziel des Anlegermagazins liege bei 810 USD bzw. 675 Euro, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.09.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:637,30 EUR -1,61% (20.09.2021, 13:13)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:634,40 EUR -1,35% (20.09.2021, 12:58)