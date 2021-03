NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (05.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der als Tesla-Bulle geltende Investor Ron Baron habe seit August insgesamt 1,8 Mio. Aktien des Elektroauto-Pioniers für Kunden verkauft. "Es war schmerzhaft, jede einzelne Aktie zu verkaufen", habe der Milliardär in einem Interview auf CNBC gesagt. Sollten Anleger jetzt Baron folgen und sich ebenfalls von ihren Tesla-Aktien trennen?2014 habe Baron Capital rund 387 Mio. USD in Aktien des Elektroautobauers investiert. Die Investmentgesellschaft von Baron habe sich in den vergangenen Monaten von 1,8 Mio. Anteilen der rund 8 Mio. Anteile umfassenden Position getrennt. Grund: Die Position habe laut Baron zuletzt einen zu großen Anteil im Portfolio ausgemacht.Der Verkauf sei schmerzhaft für Baron gewesen. Privat habe der Milliardär keine seiner mehr als 1,1 Mio. Aktien des US-Elektroautoherstellers verkauft. Er glaube, dass die Tesla-Anteilsscheine in den nächsten zehn Jahren auf 2.000 USD steigen würden.Interessanterweise habe sich der 78-jährige Amerikaner auch bei der Konkurrenz umgeschaut. Baron habe seine Investitionen in Bezug auf elektrische und autonome Fahrzeuge außerhalb von Tesla diversifiziert. Sehr angetan zeige er sich v.a. von Rivian. Zu den Investoren des Start-Ups gehöre u.a. der E-Commerce-Gigant Amazon.com.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link