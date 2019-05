Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen. (31.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Jan Heusinger vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jan Heusinger von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Elektroautopionier habe den Preis für das in China gefertigte Model 3 bekannt gegeben. Die in der neuen Gigafactory Shanghai produzierten Teslas würden ab 47.500 Dollar kosten. Die Standard Range Plus-Variante werde sich für chinesische Kunden somit um gut 7.000 US-Dollar vergünstigen. Die Auslieferung der "Made in China"-Modelle solle in sechs bis zehn Monaten beginnen."Der günstigere Preis macht Teslas in China erschwinglicher", so Tesla in einer Mitteilung. Doch nicht der niedrigere Grundpreis dürfte für chinesische Tesla-Fans ausschlaggebend sein. Vielmehr könnte die Produktion in Shanghai dafür sorgen, dass Elon Musks Fahrzeuge künftig auch für staatliche Zuschüsse qualifiziert seien. Bislang seien Tesla Modelle von den Subventionen ausgenommen gewesen, da diese allesamt in den USA hergestellt würden.Doch selbst mit den Subventionen dürfte das Model 3 im Reich der Mitte nicht den großen Durchbruch schaffen. Insbesondere lokale Rivalen wie BYD oder Geely hätten deutlich günstigere E-Autos am Markt. Geelys Geometry A koste z.B. 36 Prozent weniger als das Model 3.Doch der Elektroautobauer investiere massiv in ein Schnellladenetz in China. Bis zum Jahresende sollten neue V3 Supercharger in China eingeführt werden. Die Ladesäulen hätten eine Leistung von 250 kW und könnten einem Model 3 in der Long Range-Ausführung in fünf Minuten knapp 120 Kilometer spendieren. Eine volle Ladung dürfte also um die 15 bis 20 Minuten dauern. Zum Vergleich: Ein Ladevorgang des Geometry A von 30 auf 80 Prozent dauere 33 Minuten.Auch DER AKTIONÄR rate momentan von einem Investment in die Tesla-Aktie ab. Technisch gesehen ergebe sich kein positives Investmentszenario. Gerüchte um eine mögliche Übernahme könnten dem Papier aber neuen Schwung verleihen.Anleger sollten bei der Tesla-Aktie an der Seitenlinie abwarten, so Jan Heusinger von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link