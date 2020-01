ISIN Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (31.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Titel scheine kein Halten mehr zu kennen. Kursziele jenseits der 1.000-Dollar-Marke würden bereits genannt. Analyst Pierre Ferragu von New Street Research halte im besten aller möglichen Szenarien in den kommenden Jahren einen Aktienkurs von bis zu 1.700 Dollar für möglich. Auch gestrigen Donnerstag habe die Tesla-Aktie erneut mehr als zehn Prozent zulegen und bei 650,88 Dollar ein neues Allzeithoch erreichen können. Dank hoher Nachfrage in Europa und China sei Tesla in den drei Monaten bis Ende Dezember das zweite Quartal mit schwarzen Zahlen in Folge gelungen. Mit den neuen Projekten komme der Elektroautobauer schneller voran als erwartet. Selbst skeptische Experten hätten das Zahlenwerk gelobt und ihre Kursziele teils deutlich erhöht. Dennoch sehe das Gros der Analysten das Potenzial inzwischen absolut ausgeschöpft.Der Chart der Tesla-Aktie zeige immer steiler nach oben. Auch die Bewertung sei absolut kein Schnäppchen mehr. Wie DER AKTIONÄR jedoch bereits des Öfteren betont habe: Übertreibungen könnten durchaus heftig ausfallen.DER AKTIONÄR rate deswegen weiterhin, die mittlerweile ordentlichen Gewinne (plus 177 Prozent) seit der jüngsten Empfehlung des AKTIONÄR laufen zu lassen, den Stopp aber sukzessive zur Gewinnabsicherung nachzuziehen. (Analyse vom 31.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link