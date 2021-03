Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

568,60 EUR +0,07% (03.03.2021, 15:44)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

570,40 EUR -2,14% (03.03.2021, 15:28)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

688,00 USD +0,23% (03.03.2021, 15:30)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (03.03.2021/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Das Papier des Elektroauto-Pioniers habe eine atemberaubende Rally hinter sich. In den letzten zwölf Monaten sei der Autotitel um 350 Prozent geklettert. Der Börsenwert betrage üppige 660 Mrd. Dollar. Elon Musk habe alle Skeptiker verstummen lassen. Und dennoch wechsle Steve Westly, ein langjähriger Tesla-Bulle, jetzt ins Lager der Pessimisten. Westly sei ehemaliges Vorstandsmitglied bei Tesla und über zehn Jahre lang bullish für die Aktie gewesen.Steve Westly bereite vor allem der zunehmende Wettbewerb im Elektroauto-Sektor Kopfzerbrechen. Der Gründer des Risikokapital-Gebers The Westly Group gehe davon aus, dass Tesla dadurch erheblich unter Druck gesetzt werde."Ich war in den letzten 10 Jahren bullish auf Tesla. Es ist schwer vorstellbar, dass ein Autohersteller eine bessere Leistung erbringt als Tesla", habe Westly gegenüber "CNBC" in der Sendung Power Lunch gesagt und sich dabei auf die Umsatzsteigerung des Unternehmens auf 31,5 Mrd. Dollar im Jahr 2020 sowie auf die Prognosen des Tesla-Managements für die kommenden Jahre bezogen.Auch wenn Tesla seine Dominanz in den USA bei den Verkäufen von E-Autos im Jahr 2020 bislang fortgesetzt habe, sei Westly davon überzeugt, dass "Tesla nicht für immer der König der Elektroautos sein wird", so der geschäftsführende Gesellschafter von The Westly Group.Westly habe in der "CNBC"-Sendung Power Lunch auch darauf hingewiesen, dass die großen Engagements von Unternehmen wie General Motors und der Volkswagen AG im Bereich Elektrofahrzeuge zu beachten seien.Nachdem die Tesla-Aktie ihren bis Anfang Februar intakten Aufwärtstrend verlassen habe, sei der Titel bis 619 Dollar durchgesackt. Auf diesem Niveau habe die 100-Tage-Linie Unterstützung geliefert.Derzeit befinde sich die Tesla-Aktie in einem intakten Abwärtsmodus. Dieser werde erst verlassen, sobald das Papier die 725-Dollar-Marke nach oben überwinde. Bis dahin besteht für Anleger kein Handlungsbedarf, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: