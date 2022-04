XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Im Vorfeld der Quartalszahlen habe die Tesla-Aktie mit einem Kursabschlag von 5% noch zu den größeren Verlierern gehört. Doch die nachbörslich vorgelegten Quartalszahlen würden direkt wieder für Käufe sorgen. Die zuvor aufgelaufenen Verluste würden im späten US-Handel fast wieder aufgeholt.Der US-Elektroautobauer habe mit den Geschäftszahlen fürs erste Quartal die Erwartungen übertroffen. Der Umsatz sei im ersten Quartal auf knapp 18,8 Mrd. USD gestiegen. Experten hätten 17,9 Mrd. USD erwartet - ein Plus von mehr als 70% zu Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn habe bei 3,3 Mrd. USD nach 438 Mio. USD im Vorjahreszeitraum gelegen. Je Aktie habe der Gewinn bei 2,86 USD gelegen. Hier hätten Experten mit nur 2,26 USD gerechnet. Tesla habe unter dem Strich 3,3 Mrd. USD verdient - das seien 658% mehr als vor einem Jahr. Obwohl die Autoindustrie weltweit unter hartnäckigen Versorgungsmängeln etwa bei Computer-Chips leide, habe Tesla im ersten Quartal 310.048 Elektroautos an die Kundschaft gebracht und seine Auslieferungen damit im Jahresvergleich um 68% gesteigert.Die starken Zahlen würden für neuen Auftrieb der Tesla-Aktie sorgen - zumindest kurzfristig. Der vor einigen Tagen angedeutete Aktiensplit könnte zusätzliche Fantasie bringen, die Twitter-Übernahme-Pläne von Tesla-Chef Elon Musk wiederum eine Belastung. Möglicherweise müsse Musk für den Deal Tesla-Aktien verkaufen. Engagierte Anleger sollten ihre Position halten und den Stopp bei 800 Euro beachten, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.04.2022)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:900,10 EUR -5,54% (20.04.2022, 21:58)