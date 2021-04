NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (22.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Serie der Hiobs-Botschaften für Tesla reiße nicht ab. Nach dem Unfall mit zwei Toten in Texas und den Diskussionen um den Autopilot nun das: Verbraucherschützer hätten nachgewiesen, dass Teslas Autos auch fahren würden, wenn niemand auf dem Fahrersitz sitze. Die Aktie des Autobauers verliere daraufhin am Donnerstag deutlich.Zwei Testern der weltgrößten Verbraucherschutz-Organisation Consumer Reports sei es gelungen, Teslas Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung des Assistenzsystems Autopilot zu überlisten.Im Zentrum habe dabei eine Kette gestanden, die mit zwei Rollen Klebeband beschwert gewesen sei. Diese hätten die Tester am Lenkrad befestigt und so dem System vorgaukeln können, dass jemand das Lenkrad in der Hand halte.Der Wagen habe sich anschließend auf einer gesperrten bis auf 30 Meilen pro Stunde beschleunigen lassen. Und das, ohne dass jemand auf dem Fahrersitz gesessen habe. Danach sei die Organisation aus Sicherheitsgründen abgebrochen.