Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

281,45 Euro +1,59% (23.08.2018, 16:23)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 325,10 +1,07% (23.08.2018, 16:24)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (23.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse der Analysten Colin Langan von der UBS:Analyst Colin Langan von der UBS bestätigt im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktien des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Das Model 3 von Tesla Inc. habe in einem Vergleich mit dem BMW i3 und dem Chevy Bolt von GM im Hinblick auf den Antriebsstrang und die Elektronik die Nase vorne. Ein dritter Test mit Fokus auf Passform und Ausführung belege das Fahrzeug ab den letzten Rang.Abrüst-Experten würden beim Model 3 verschiedene Qualitätsmängel monieren wie uneinheitliche Spalten, fehlende Schrauben, enge Toleranzen und nicht glatte Schweißnähte.Die Ergebnisse der Tests würden Medienberichte bestätigen, wonach das Model 3 mit Qualitätsproblemen zu kämpfen habe. Für ein Auto mit einem Preis von 49.000 USD sei das enttäuschend, so die UBS-Analysten in ihrer Studie mit dem Titel "Die Revolution ist vorüber.Analyst Colin Langan bevorzugt unter Preis/Leistungsgesichtspunkten den Chevy Bolt vor dem BMW i3.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:281,06 Euro +2,60% (23.08.2018, 16:05)