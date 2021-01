XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

678,00 EUR -1,77% (12.01.2021, 09:34)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

811,19 USD -7,82% (11.01.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (12.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Rekordjagd von Tesla sei gestoppt - vorerst zumindest. Die Papiere des Elektroautobauers seien als einer der größten NASDAQ 100-Verlierer um über viereinhalb Prozent gefallen, nachdem sie am Freitag mit einem weiteren Kurssprung von fast acht Prozent ihren Höhenflug fortgesetzt hätten.Einer der Gründe sei sicherlich bei Konkurrent Nio zu suchen. Das chinesische Start-Up habe am Samstag seine neue Elektro-Limousine vorgestellt. Schönes Design, hohe Reichweite und mit NVIDIA-Chips ausgestattet. Damit werde Nio in punkto Autonomes Fahren sicherlich einen weiteren Sprung nach vorne machen. Ein echter Hingucker also und durchaus als Konkurrent für Teslas Model S und Model 3 anzusehen."Die Tesla-Aktie eilte zuletzt von Hoch zu Hoch. Zum Ende vergangener Woche zeigte die Tesla-Aktie abermals eine auffällige Tagesschwankung. Es lässt sich weiterhin nicht wegdiskutieren, dass die markttechnischen Indikatoren auffällig überhitzt sind. Daher bieten die Fibonacci-Retracements eine gute Orientierung für die nächstliegenden Absicherungen. Diese verlaufen bei 702 Dollar, 645 Dollar und 586 Dollar. Darüber sichert noch der charttechnische Support bei 807 Dollar. Gut denkbar, dass Tesla die 807 Dollar nochmals testet um dann weiter aufwärts zu tendieren", so Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Donner & Reuschel.Es bleibe dabei: Die Börse bewerte die Zukunft. Der Autobau verändere sich radikal. Im Fokus stehe die Kompetenz in Sachen Software, Autonomes Fahren und E-Mobility. Und hier sei Tesla den deutschen Automobil-Hersteller sicherlich um drei bis fünf Jahre voraus.Jedoch: Rechtfertige das einen aktuellen Börsenwert von über 800 Milliarden Dollar? Wohl kaum!Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:675,80 EUR +1,26% (12.01.2021, 09:49)