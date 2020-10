Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (26.10.2020/ac/a/n)



Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) verkündete das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte, so Steffen Droemert, Wirtschaftsjournalist bei menthamedia, in einer aktuellen Veröffentlichung der DZ BANK.Tesla sei immer für eine Überraschung gut. Mit einem Umsatzwachstum von fast 40% auf 8,8 Mrd. US-Dollar und einem Nettogewinnanstieg von 131% auf 331 Mio. US-Dollar habe der E-Autobauer die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Gleichzeitig habe sich der Cashflow gegenüber dem Vorjahr mit 1,4 Mrd. US-Dollar mehr als verdreifacht. Das einstmals kapitalschwache Unternehmen habe das dritte Quartal mit einem Barbestand von 14,5 Mrd. US-Dollar abgeschlossen, was einem Anstieg von 69% in nur drei Monaten entspreche. Tesla sehe sich somit mit ausreichend Liquidität bestückt, um zukünftige Produkte, langfristige Kapazitätserweiterungspläne und andere Ausgaben zu finanzieren.Trotz Corona-Krise und dem zeitweise geschlossenen Werk in Fremont (Kalifornien) halte Tesla an seinem Ziel fest, in diesem Jahr weltweit 500.000 Autos an Kunden auszuliefern. In den ersten drei Quartalen seien rund 319.000 Fahrzeuge verkauft worden. Im dritten Quartal seien von der Premium-Limousine Model S und dem großen SUV Model X 15.275 Fahrzeuge ausgeliefert worden, und von dem günstigeren Model 3 und dem kleineren SUV Model Y insgesamt 124.318 Einheiten. Die Wall Street erwarte aktuell, dass Tesla im vierten Quartal in etwa 165.000 Fahrzeuge ausliefern werde und das selbstgesteckte Ziel somit knapp verfehle.Neben der Erhöhung der Kapazitäten mit teils neuen Werken, wie z.B. der Gigafactory in Brandenburg, plane Tesla auch architektonische Änderungen an den Produkten und Fabriken, um die Herstellungskosten und die Effizienz zu verbessern. Unter anderem sollten vermehrt Teile werksintern gefertigt werden. Auf dem kürzlich stattgefundenen Tesla Battery Day sei beispielsweise bekannt gegeben worden, einen Teil der Batteriezellen zukünftig intern herzustellen, um eine schnellere Expansion umsetzen zu können.Neben dem E-Auto-Geschäft verfüge Tesla auch noch über eine Solar-Sparte. Diese setze sich zusammen aus Solar-Dachziegeln, welche Sonnenlicht in Strom umwandeln würden, und dem sogenannten Powerwall-Stromspeicher, der den Solarstrom speichere und somit eine effiziente Nutzung der Energie ermögliche. Ähnlich wie das Kerngeschäft, habe sich auch dieser Bereich im dritten Quartal positiv entwickelt. So habe sich z.B. die Gesamtzahl der Solaranlagen mit 57 MW im Vergleich zum Vorquartal mehr als verdoppelt. Ein Rekordergebnis habe es beim Stromspeicher zu vermelden gegeben: Hier seien 759 MWh verbaut worden, was im Vergleich zum Vorjahresquartal ein Anstieg um fast 60% sei.